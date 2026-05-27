Inside le Paris Card Show 2026 ! (À LA CARTE collector)

Pour cet épisode collector, la team À LA CARTE sort de son canapé et se faufile dans les allées du Paris Card Show 2026. Le résultat : une vidéo inside d’un card show pour vous montrer ce qui s’y passe et ce qu’on y trouve, pas mal de rencontres avec des cartes de fou et des gens passionnants. Et aussi des cartes plus raisonnables achetées sur place et qui seront vendues aux enchères (tout à 1€ prix de départ) lors d’un live sur la chaine Voggt « À LA CARTE » qui aura lieu en direct depuis l’Incroyable Brocante Sports ce samedi, le 30 mai, à 14h.

La chaîne YouTube de TrashTalk, ça rafraîchit lors des grandes chaleurs !

Puisqu’on est là, on en profite avec des remerciements très spéciaux à Thierry et toute l’équipe du Paris Card Show pour l’accueil dans ce très bel événement. Léa et toute l’équipe de Voggt pour le soutien depuis que cette idée de vidéo a été mise sur la table. Brieux, Nico V. et Chahine, nos compagnons de stand,

Et un grand merci à tous les gens croisés autour de leurs tables ou dans les allées dont : François P., Laurent Mc Dyess, Alexis et toute l’équipe du Lille Card Show, Alex aka Kiki_btc, Nico Bermond, Dom, Eric Guerbert, JP Alart, Loïg, Mitchell aka Cardinho, Damien et sa boîte pleine de dingueries, Xavier Monferran, le collectionneur de CP3 à Wake Forest, Kathleen, Monsieur Gylbret, Coach Jay, TD Cards, Julien, Yannick, François, Carlos de Icons, PA et Arda, Greg Ascher, Laurent “Barkley”, JayHoops, la team Panini, Clément aka CardsAttak, Kevin (de Lille), Jérémy, Jérôme de Dunibreaks, Gwenolé, Max “Shengelia”, Hova Card, tous les furieux de l’asso des CardsAddict, Monsieur Chapi…

C’est vous qui faites le Hobby !