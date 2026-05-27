Un retour de LeBron James à Cleveland, pourquoi c’est compliqué…

Suite à l’élimination des Cavaliers en Finales de Conférence Est, la rumeur d’un potentiel retour de LeBron James à Cleveland revient de plus belle. Mais d’après les derniers bruits de couloir, le King ne semble pas chaud pour signer un petit contrat cet été, ce qui complique assez nettement les choses…

LeBron James est sur le point de devenir agent libre. Les Cavaliers viennent de se faire éliminer des Playoffs, et pourraient faire de gros moves à l’intersaison afin de franchir un cap supplémentaire et atteindre les Finales NBA.

De quoi pousser le King vers des retrouvailles avec la franchise de son État natal ?

L’histoire serait belle, mais ce scénario relève plus de la fantaisie que de la réalité. Car la réalité financière, justement, rend une signature de LeBron à Cleveland assez utopique.

Suite à l’élimination des Cavs, la rumeur d’un retour de LeBron à Cleveland revient pas mal…

Mais d’après @WindhorstESPN, James ne semble pas prêt à signer un tout petit contrat pour rejoindre cet été les Cavs, qui ont zéro marge salariale.

Le scénario d’un sign & trade… pic.twitter.com/wtqnPlXVNR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

Comme l’indique Brian Windhorst, insider d’ESPN qui a couvert LeBron pendant toute sa carrière, James ne semble pas très chaud à l’idée d’accepter une grosse réduction de salaire pour signer chez les Cavs (ou ailleurs). Ces derniers, qui possèdent la plus grosse masse salariale de la NBA (212 millions de dollars, au-dessus du second apron), n’ont que le minimum vétéran à offrir au King : 3,8 millions de dollars par an, c’est-à-dire quasiment… 50 millions de moins que son salaire cette année.

À 41 ans et après 23 saisons NBA, LeBron James ne visera pas forcément un contrat max cet été, mais un deal tout de même honorable au vu de son statut dans la Ligue. Et le gap avec ce que peuvent proposer les Cavaliers est tellement énorme que Cleveland ne semble même pas dans la course… à moins d’emprunter un autre chemin.

Cet autre chemin, c’est un sign-and-trade (potentiellement contre Jarrett Allen, et son salaire de 28 millions de dollars). Mais étant actuellement au-dessus du second apron, les Cavs ne peuvent pas monter ce type de transfert à cause des restrictions de la Ligue pour les équipes les plus dépensières. Il faudrait donc faire des économies assez conséquentes en amont. De plus, pas certain qu’un échange entre Allen – pivot solide de 28 ans – et un LeBron en fin de carrière soit particulièrement attirant pour les dirigeants de Cleveland (à moins d’une contrepartie supplémentaire). Les Cavs seront-ils vraiment meilleurs en remplaçant Allen par James ? Probablement pas.

LeBron James : une décision sur son avenir pas avant le mois d’août ?!

Plus qu’un retour dans la franchise où il a écrit une bonne partie de sa légende, LeBron James semble plus enclin à rester à Los Angeles s’il décide effectivement de continuer sa carrière.

Le King attendrait une première offre des Lakers pour ensuite se mettre véritablement à la table des négociations…