Après la défaite des Spurs au Game 5 face au Thunder, les journalistes attendaient comme d’habitude la réaction de Victor Wembanyama, passé à côté de son sujet cette nuit. Mais Wemby ne s’est pas pointé pour répondre aux questions…

Récompensé cette saison pour ses bonnes relations avec la presse et la qualité de ses réponses, Victor Wembanyama s’est cette fois-ci illustré par son absence.

Selon Sam Amick (The Athletic), Victor a pris sa douche, s’est habillé, et a rejoint le bus de l’équipe sans jamais s’arrêter devant les journalistes. Ces derniers n’ont donc pas pu avoir les réponses qu’ils attendaient afin de mieux comprendre le match très décevant de l’Alien (20 points à 4/15 au tir, 6 rebonds seulement).

Pour rappel, répondre aux questions des journalistes fait partie des obligations pour les joueurs NBA après un match.

Cela peut être sanctionné par une amende en cas d’absence injustifiée.

Là, on n’a pas la raison pour Wemby. Peut-être qu’il y en a une, peut-être pas.

En tout… https://t.co/kbfMwBukCc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

La frustration liée à la défaite, sur le plan individuel comme collectif, a-t-elle simplement pris le dessus sur Wemby ? Y’a-t-il une raison spécifique ? Victor souhaite-t-il envoyer un message avant le Game 6… en gardant le silence ?

En tout cas, Wembanyama est sous le coup d’une sanction de la part de la NBA. Parler à la presse après un match fait partie de ses obligations médiatiques, et ne pas le faire peut être synonyme d’amende.

À surveiller…