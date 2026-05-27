Victor Wembanyama entre timidité et maladresse : un Game 5 à oublier

Dans un Game 5 haché et physique, Victor Wembanyama n’a pas pesé dans la défaite de son équipe cette nuit et est retombé dans ses travers des Games 2 et 3. Le Français termine avec 20 points, mais un pourcentage largement insuffisant, un 0/5 à trois points et seulement 6 petits rebonds.

Il est apparu diminué, fatigué peut-être… une chose est sûre : l’impact qu’a eu Victor Wembanyama sur ce match capital était loin des attentes. Et pour cause, il y avait de quoi espérer voir un alien ultra dominant, comme cela avait été le cas lors des deux victoires des Spurs dans cette série. Mais à la place, le Français a semblé marquer le coup et, à l’image de l’effectif de San Antonio, il a peut-être montré ses premières limites.

Alors, est-ce le contre-coup d’une campagne de Playoffs qui commence à durer ? Est-ce la fatigue mentale (ou la pression ?) liée au combat qu’il se livre à lui-même et à cette envie d’être toujours le meilleur ? Ou est-ce simplement un coup de moins bien qui sera balayé d’un revers de la main dès jeudi soir ? Espérons, pour les fans de San Antonio, que ce soit la troisième option… En attendant, Wemby a pêché !

20 points, 6 rebonds, 1 passe, 3 contres, 2 interceptions, seulement 4 tirs réussis et aucun de loin. Wemby a manqué de réussite et de répondant dans un match âpre et bien moins pimpant que les précédents. Le Thunder a imposé son rythme dans un combat dur et Victor a subi… l’Alien a beau être hors du commun, il est redevenu humain !

Match raté pour Victor Wembanyama cette nuit.

🔹20 points, 6 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 3 contres (4/15 au tir, 12/12 LF)

Quasi-inexistant en première mi-temps dans le jeu (pas cherché par son équipe non plus…), hormis dans la provocation des fautes quand il a pu… pic.twitter.com/sOHOLhl5JR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

La chose positive, c’est évidemment que l’état d’esprit est toujours présent. Et nul doute qu’à domicile lors du Game 6, Victor arrivera avec les dents longues, prêt à en découdre et à décrocher un premier Game 7 dans sa jeune carrière !

Un signe de son énervement ? Il ne s’est pas présenté devant la presse (c’est assez rare pour être souligné) après ce Game 5… ce sont ces coéquipiers qui ont parlé pour lui. Preuve de sa frustration donc, qui peut le ronger ou le nourrir.

Stephon Castle à propos du match compliqué de Wemby :

« Ils lui envoient tellement de joueurs dessus que c’est difficile. Je crois qu’il veut juste faire le bon choix et gagner. Mais c’est notre meilleur joueur, alors oui, on a besoin qu’il soit agressif. »pic.twitter.com/WtlXkEE0cK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

Mais quelques détails sont à régler pour briller… Son utilisation offensive, notamment, doit être améliorée car quand on mesure 2m24, il faut être présent sous le cercle. Certes, Wemby a des skills monstrueux et est capable de dingueries à trois points, mais son jeu doit d’abord passer par une domination intérieure !

Les Texans l’ont fait il y a deux jours, ils ont les armes pour le refaire encore une fois. Et, mesdames et messieurs, une dernière chose… nous n’avons encore jamais vu Victor Wembanyama jouer un match « win or go home », alors préparez-vous, car il serait bien capable de nous pondre un nouveau classique !