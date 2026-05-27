Kenny Atkinson restera coach des Cavs la saison prochaine

Moins de 24h après l’élimination des Cleveland Cavaliers en Finales de Conférence, Shams Charania a déjà annoncé que Kenny Atkinson, le coach de l’équipe, sera toujours en poste la saison prochaine.

Kenny Atkinson a permis aux Cleveland Cavaliers de réaliser leur meilleure saison depuis 2018 en atteignant les Finales de Conférence. Le tout un an après avoir remporté le trophée de Coach de l’Année pour son arrivée dans l’Ohio.

Avec un tel palmarès, sa reconduction à la tête de l’équipe, annoncée par Shams Charania ce mardi pourrait sembler complètement logique et pourtant toutes les réactions ne sont pas aussi unanimes.

🚨 Kenny Atkinson conservera son poste de coach des Cavs la saison prochaine ! https://t.co/BFVmyapQMj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2026

Ses Playoffs, malgré les deux séries remportées sont un échec, aussi bien sur le parquet qu’en dehors. Dominé par Darko Rajakovic pendant tout le premier tour, il ne s’est pas racheté une image en admettant que la meilleure décision stratégique prise lors de cet affrontement était l’oeuvre de ses leaders.

Assez dingue en tant que coach d’admettre que la meilleure decision tactique de la série ne vient pas de toi, mais de tes joueurs.

Honnête et preuve d’une vraie envie de gagner des stars de l’effectif, mais pas forcément rassurant ! 😅 https://t.co/jsxG7O7Jpz

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) April 30, 2026

En demi-finales de Conférence, l’utilisation de son banc et de ses bigs a fait naître des débats tandis que face aux Knicks, il s’est retrouvé moqué pour avoir dit que si on en croyait les statistiques avancées, ses Cavs menaient 2 à 1. Ils se sont finalement faits sweeper.

Kenny Atkinson dans sa tête https://t.co/9q9qkrsabG pic.twitter.com/tRIhwk9bo4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 25, 2026

Dans le même temps Brian Windhorst a affirmé que James Harden aussi serait dans l’Ohio la saison prochaine et qu’il devrait signer un nouveau contrat « pour plusieurs années ».

Après cette élimination violente, beaucoup auraient pu croire à un chamboulement dans le vestiaire des Cavs. Ce n’est pas encore impossible, mais les premiers signes ne vont pas dans ce sens.

Source texte : Shams Charania / Brian Windhorst