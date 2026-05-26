C’est le retour des beaux jours dans la capitale et les playgrounds affichent de nouveau complet le dimanche après-midi. Cette fin de semaine, on vous propose un événement qui mêle tout ça et bien plus encore. Les copains de La Place reviennent avec la 5è édition de Playin’Paris, leur événement incontournable qui mêle basket 3×3, DJs et showcases de danse au coeur de la Ville Lumière. Rendez-vous le 31 mai au Gymnase Bertrand Dauvin (Paris 18e) !

Bang ! On est de retour parce qu’on revient. Désormais sorte de tradition, on vous parle à nouveau de Playin’Paris, un rendez-vous culturel fort au croisement du sport et de la fête qui fait briller tout l’aspect cosmopolite de la capitale tricolore, et même bien au-delà. Après une édition 2025 remarquable, Playin’Paris revient encore plus fort, fédérant amateurs de streetball, passionnés de musique et curieux dans un esprit de partage et de performance.

La formule évolue un peu cette année, avec un événement sur une seule et unique journée, pour un rythme qui s’annonce encore plus solide. Rendez-vous au gymnase Bertrand Dauvin, dans le 18e arrondissement de Paris (12 rue René Binet, pour être exact) pour prendre part à cette joyeuse festoyade urbaine ! Pour information, la Canopée des Halles n’était pas disponible cette année en raison des événements sportifs majeurs le weekend prochain concernant la capitale (vous savez, l’équipe en bleu et rouge qui joue une finale là).

Les Finales du tournoi de 3×3, du dunk et beaucoup (beaucoup) de musique et de danse !

On adore le basket, on adore encore plus quand ça se fait avec de la musique qui donne l’envie de se surpasser. On risque d’être plus que servis, puisque Playin’Paris proposera ce dimanche les finales de son tournoi de 3×3, événement affilié FFBB et FIBA 3×3 et doté d’un cashprize (1000 pour les premiers) donc autant dire que ça va se la donner très fort sur le terrain. Le tout animé par Dandyguel, artiste hip-hop gérant les rimes comme Kyrie Irving gère son dribble, et Lukas Nicot, voix désormais classique du basketball français. Ça claque !

Comme si un bon tournoi de 3×3 ne suffisait pas, un dunk contest sera évidemment là pour faire grimper un peu plus le mercure. Ici, pas besoin de sauter par dessus une voiture, d’enfiler une cape ou d’éteindre une bougie sur l’arceau : on prend ses deux mains, ses deux jambes et on envoie du dunk dans sa forme la plus pure. Moulin à vent, 360, Rebond sur la planche… il faudra penser à se mouiller la nuque avant que ça ne commence hein.

En parallèle, deux DJ seront présents pour mettre l’ambiance (DJ Lass et KEIISHAH)… et faire danser des compagnies de danse qui se produiront en show au fil de l’après-midi : OPS à 14h30, et Crew Scampia à 16h30. Le spectacle promet d’être vraiment top, d’autant plus qu’à l’heure actuelle, tout indique que la météo devrait être au rendez-vous de cette belle journée. La programmation complète de Playin’Paris 2025 est à retrouver sur playin-paris.com, Instagram (@playin_paris) et TikTok (@playin_paris).

Les informations pratiques :