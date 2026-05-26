James Harden : « Je pense sincèrement que nous sommes la meilleure équipe »

Après avoir perdu 4-0, il fallait l’oser. James Harden s’est rendu en conférence de presse après l’élimination des Cleveland Cavaliers et a affirmé penser que son équipe est meilleure que les New York Knicks.

James Harden trouve toujours le moyen de faire parler. Quelques minutes après la quatrième défaite des Cleveland Cavaliers face aux New York Knicks (130-93), le Barbu s’est présenté devant la presse et n’a pas rendu le débrief le plus… attendu.

Un journaliste lui a demandé à quel point les New York Knicks étaient supérieurs :

“C’est difficile de répondre à cette question. Oui, il y a eu 4-0, mais je ne pense pas que nous ayons pu avoir notre meilleure chance de l’emporter, de part les circonstances. Ils nous ont dominé 4-0. Mais je pense sincèrement que nous sommes la meilleure équipe. Nous ne l’avons simplement pas montré sur la série.”

James Harden pense que les Cavs sont supérieurs aux Knicks :

« Il y a eu 4-0, mais je ne pense pas qu’on ait pu avoir notre meilleure chance de l’emporter.

Je pense que nous sommes la meilleure équipe. Mais nous ne l’avons pas montré dans la série. » pic.twitter.com/rqJr1p3w6A

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2026

Cette déclaration va un petit peu dans le même sens que celle de Kenny Atkinson avant le Game 4 qui déclarait que selon les statistiques avancées, les Cleveland Cavaliers avaient remporté deux des trois premiers matchs et que simplement, les tirs ne rentraient pas.

“Analytically… we’ve won 2/3 games on the expected (score),- Cavs HC Kenny Atkinson.

The Cavs have lost all 3 games of the Knicks series. pic.twitter.com/TQNHG2lZsJ

— ESPN Cleveland (@ESPNCleveland) May 24, 2026

Il n’empêche que cela reste un petit peu osé de la part de James Harden, surtout lorsqu’on sait que, sur la série, les Knicks ont marqué 77 points de plus que les Cavs, ce qui représente la troisième meilleure marque de l’histoire de New York.

Le meneur de jeu se veut optimiste et a d’ailleurs également déclaré vouloir poursuivre son aventure dans l’Ohio, mais parfois il y a des timings qui ne semblent pas recommandés…