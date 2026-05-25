Pari NBA : les Knicks terminent le travail face aux Cavaliers

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 25 mai 2026, on garde les bonnes habitudes avec un match de Playoffs au programme entre les Knicks et les Cavaliers ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

2h : Cavaliers (2,20) – Knicks (1,71)

Le pari du jour

Les Knicks l’emportent chez les Cavaliers dans le temps réglementaire (1,77) : les Knicks mènent 3-0 contre Cleveland et ont montré dans le Game 3 qu’ils étaient un bon cran supérieurs aux Cavs. Contrairement aux deux premiers matchs où New York a utilisé de gros runs pour battre Cleveland, les Knicks ont dominé presque du début à la fin dans la troisième manche. Les Cavaliers semblent au bout du rouleau et on les voit mal pouvoir faire tomber New York au vu de la folle dynamique des Knicks (dix victoires de suite). Coup de balai à prévoir ce soir !



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C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).