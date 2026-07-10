Une bombe est tombée hier soir en NBA : le transfert de Kawhi Leonard vers les Raptors est en suspens, l’enquête de la NBA sur le supposé emploi fictif de Kawhi chez Aspiration étant toujours en cours. Existe-t-il un scénario où le trade est tout bonnement annulé ? On fait le point sur la situation.

L’affaire de l’emploi fictif de Kawhi Leonard (Clippers) chez Aspiration

Un transfert annulé ? Peu probable

En apprenant qu’ils étaient susceptibles d’être impactés par de potentielles sanctions infligées à Kawhi Leonard dans le cadre de l’enquête de la NBA sur Aspiration, les Raptors ont préféré appuyer sur le bouton pause avant de conclure le transfert. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils font marche arrière sur le dossier. Voici ce que la franchise de Toronto a déclaré dans son communiqué hier soir :

« Les Raptors ont toujours hâte de faire revenir Kawhi à Toronto et espèrent que cette affaire sera rapidement résolue, pour nos joueurs, notre franchise et nos fans. »

Même son de cloche du côté des Clippers, qui restent motivés à l’idée de finaliser le deal.

« L’enquête est toujours en cours, et nous nous attendons à ce que la transaction soit finalisée une fois que l’enquête sera terminée. »

Les deux équipes veulent donc aller au bout malgré le coup d’arrêt lié à l’enquête de la NBA. Peut-être plus significatif encore, l’insider d’ESPN Shams Charania – toujours très bien informé – a indiqué que « toutes les parties s’attendent à ce que cet accord finisse par aboutir ».

Shams on Kawhi trade:

« The expectation around all sides is that this deal will end up happening at the end of the day » pic.twitter.com/mKzfwdl11b

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) July 9, 2026

Le seul scénario où le transfert finit par être annulé, c’est si la NBA décide de rendre caduc le contrat de Kawhi Leonard, à qui il reste un an à 50,3 millions de dollars en 2026-27. C’est la sanction la plus extrême pour le joueur mais aussi la moins probable. Certes, le commissionnaire Adam Silver enverrait un gros message à ceux qui seraient tentés de contourner le salary cap d’une manière ou d’une autre (ce dont sont accusés Kawhi et les Clippers), mais il provoquerait surtout un joli bordel qu’il préfère sans doute éviter.

Le transfert tomberait à l’eau car Kawhi deviendrait automatiquement agent libre, Brandon Ingram et Gradey Dick – transférés à Los Angeles – devraient eux revenir à Toronto, en plus des picks de draft lâchés par les Raptors dans le deal. De plus, comme l’indique Michael Grange de SportsNet, le syndicat des joueurs monterait sûrement au créneau face à la Ligue pour défendre Kawhi (qui serait contraint de signer un petit contrat en tant qu’agent libre), sans parler des conséquences négatives en matière d’image pour la NBA.

Quelles sanctions potentielles pour Kawhi Leonard et les Clippers ?

Dans l’histoire de la Ligue, le seul véritable épisode qui nous rappelle la situation des Clippers/Kawhi/Aspiration est celui impliquant Joe Smith et les Wolves. Entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, le joueur avait signé trois contrats d’une année à prix réduit (moins de 3 millions de dollars) pour donner plus de flexibilité à la franchise de Minnesota sur le court terme (traduction : contourner le salary cap), en échange d’une grosse offre de contrat plus tard (86 millions de dollars sur quatre ans via les Bird Rights).

Quand cela a été découvert par David Stern, commissionnaire NBA de l’époque (et historiquement plus sévère que Silver), il n’a pas fait dans le détail : annulation des contrats, amende de 3,5 millions de dollars pour les Wolves, cinq picks de premier tour de draft retirés, et suspensions pour plusieurs dirigeants de la franchise dont le propriétaire Glen Taylor.

Back in 1999, the Minnesota Timberwolves pulled a shady move to sign Joe Smith 👀

They had him sign 3 cheap 1-year deals ($1.75M, $2.1M, $2.5M) with a secret under-the-table promise of an $86 million mega deal after, once they had his Bird Rights.

However, the entire matter was… pic.twitter.com/ERvhc2iISO

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 4, 2025

Pour les raisons exposées dans la première partie de l’article, on voit mal le contrat de Kawhi Leonard être annulé. Par contre, si les accusations sont confirmées par l’enquête de la NBA, les Clippers risquent une grosse amende et surtout la perte de plusieurs picks de draft, ce qui les motiverait encore plus à finaliser le deal avec les Raptors (qui ont lâché deux choix de premier tour, un pick swap, et deux choix de second tour aux Clippers). Des dirigeants de la franchise de Los Angeles – le surpuissant Steve Ballmer (proprio) en tête – pourraient aussi être sanctionnés.

Concernant Kawhi, il risque une amende et même une suspension. Si suspension il y a, il devra la purger sous le maillot des Raptors la saison prochaine, à moins que Toronto refuse de finaliser le deal en conséquence, ce qui paraît quand même peu probable. Les Dinos et Leonard (qui a récemment changé d’agent, on dit ça on dit rien…) envisageaient en début de semaine d’entamer des discussions concernant une prolongation de contrat.

Pour des soucis de clarté, sachez aussi que les Raptors sont concernés uniquement par les potentielles sanctions imposées à Leonard dans cette affaire. Ils ne sont pas menacés par des amendes ou la perte de picks de draft.

Le verdict, c’est pour quand ?

C’est LA grande question.

Voici ce qu’a indiqué la NBA dans son communiqué de jeudi :

« Nous n’avons pas de calendrier précis pour la fin de l’enquête, mais nous pensons que le cabinet aura terminé ses travaux dans les semaines à venir. »

Dans les semaines à venir ? Cela veut donc dire qu’on ne saura pas si le transfert de Kawhi est validé avant le… milieu de l’été ?! On se dit que la NBA aurait quand même pu mieux s’y prendre pour éviter le scénario qu’on est en train de vivre, avec un transfert de Leonard rendu public en pleine enquête, tout ça pour le bloquer une dizaine de jours plus tard. D’après Shams Charania, un call était prévu entre les Raptors et les Clippers en début de semaine pour finaliser le deal, avant que la Ligue ne décide de le reporter à une date ultérieure.

Néanmoins, il faut savoir qu’un Board of Governors (conseil d’administration) est prévu mardi prochain, qui permettra de réunir les principaux dirigeants de la Ligue et qui pourrait permettre à ce dossier d’avancer de manière significative, en espérant s’approcher enfin du dénouement de l’enquête pour valider ce transfert.

Ironie de l’histoire : le président du conseil d’administration de la NBA est un certain Larry Tanenbaum, propriétaire des… Raptors.

new agent

J’ai fait un peu le tour du dossier Kawhi là depuis la news d’hier soir, voici ce qu’il faut retenir :

🔸 Les parties (Raptors – Clippers) restent motivées à l’idée de faire le transfert, qui devrait au final être validé une fois l’enquête terminée.

🔸 Mais timeline indéfinie :… pic.twitter.com/eiPRFr8MGr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2026