L’affaire de « l’emploi fictif » de Kawhi Leonard risque de prendre une nouvelle dimension. De nouvelles révélations viennent d’être balancées par le journaliste d’investigation Pablo Torre, des révélations qui renvoient les Clippers dans les cordes.

Au moment de la bombe balancée par Torre il y a dix jours, suggérant que les Clippers ont tenté de contourner le salary cap NBA via un emploi fictif de Kawhi Leonard chez leur ancien partenaire Aspiration (qui a fait faillite en mars dernier), le propriétaire Steve Ballmer avait immédiatement nié en bloc. Mais plus ça avance, plus les Clippers vont avoir du mal à prouver leur innocence.

EXCLUSIVE: Kawhi Leonard’s $1.75M « no-show » payday was running late.

Then, per new documents obtained by @PabloTorre, the Clippers’ co-owner invested $1.99M in the team’s broke sponsor.

Nine days later, Kawhi got paid.

« It is beyond shocking, » an Aspiration executive says. pic.twitter.com/yxOYGfo3dZ

— Pablo Torre Finds Out (@pablofindsout) September 11, 2025

Le journaliste Pablo Torre a dévoilé de nouveaux éléments sur son podcast :

Le 15 décembre 2022, Aspiration a fait un virement de 1,75 million de dollars à Kawhi Leonard, virement effectué en retard à cause des difficultés financières de la société à ce moment-là. Preuve des galères d’Aspiration, 20% du staff a été licencié le même jour selon Pablo Torre.

Le rapport avec les Clippers ? Patience, on y arrive.

Le 6 décembre 2022, Aspiration a reçu un virement de 1,99 million de dollars de la part d’un certain Dennis Wong, propriétaire minoritaire / vice-président des… Clippers et grand copain de Steve Ballmer.

Un investissement jugé « choquant » et « irrationnel » par un ancien employé d’Aspiration, connaissant les galères de la société à ce moment-là et les millions déjà envoyés par Ballmer précédemment. Pour rappel, le propriétaire des Clippers avait lui investi 50 millions dans la société en 2021, avant qu’Aspiration et Kawhi ne décident de s’associer sur un contrat de quatre ans pour 28 millions de dollars (certaines sources parlent même de 48 millions).

Ça commence à faire beaucoup là non ?

In 2022, Clippers minority owner Dennis J. Wong made an almost $2M investment in Aspiration, which then paid Kawhi Leonard $1.75M — as required through his endorsement contract with the environmental company, according to the latest allegations made on the “Pablo Torre Finds Out”… pic.twitter.com/iMuvz426Mw

— The Athletic (@TheAthletic) September 11, 2025

Alors que la NBA a contacté le cabinet d’avocat Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pour enquêter sur cette affaire, les Clippers continuent de prendre le rôle de la victime : « Cette société était un château de cartes qui a arnaqué Steve et beaucoup d’autres » a notamment indiqué la franchise dans un communiqué. Néanmoins, l’étau se referme, et quelque chose nous dit que Pablo Torre n’a pas fini de balancer des dingueries de la sorte.

Si ces éléments finissent par prouver que les Clippers ont effectivement magouillé avec Aspiration et Kawhi Leonard dans le but de contourner le salary cap, les sanctions pourraient être très dures contre la franchise de Steve Ballmer. La NBA pourrait faire de cette affaire un exemple, pour éviter d’autres dérives à l’avenir.