EuroBasket 2025, la preview de Grèce – Turquie : le choc des titans

Deuxième demi-finale de cet EuroBasket 2025 et sans doute la plus grosse affiche, la Turquie encore invaincue dans la compétition va devoir passer sur le corps de Giannis Antetokounmpo et de sa formation grecque pour atteindre la finale. Si vous n’aviez pas compris, c’est un immanquable.

Si l’affrontement entre l’Allemagne et la Finlande fait plutôt office d’opposition d’identités entre un favori expérimenté et un outsider rempli d’insouciance, ici, on est plutôt sur du bon gros choc de grosses cylindrées qui va faire des étincelles dans tous les sens.

D’un côté la Turquie, une équipe que l’on attendait peut-être pas aussi forte, mais qui pourtant est ultra impressionnante depuis le début des hostilités. Sept matchs, sept victoires, un gros tour de force en battant la Serbie en poule, une petite frayeur face à la Suède en huitièmes, avant de tranquillement se défaire de la Pologne en quart.

Un parcours presque sans aucune embûche, magnifié par l’avènement d’un génie au numéro 23 qui ne porte ni Jordan ni James dans le dos, mais bien Sengun. Le pivot des Rockets est en train d’éclabousser la planète basket de son talent, son surnom de Baby Jokic n’a pas été volé.

La Grèce elle n’est peut-être pas invaincue (défaite par la Bosnie en poule), mais elle a un Giannis Antetokounmpo dans ses rangs, ce qui dans notre livre, suffit à en faire une équipe capable de taper absolument n’importe qui, n’importe quand.

Le Greek Freak est absolument incandescent depuis le début de la compétition. Deuxième meilleur scoreur du tournoi (29,8 points par match) derrière Luka Magic, efficace à ne plus savoir qu’en faire (70,2% au tir), Giannis est un monstre sacré au milieu d’une cour de gobelins.

Et si le collectif grec est sans doute moins impressionnant que celui de la Turquie, la simple présence du numéro 34 sur le parquet suffit à remettre en cause tout ce que l’on pense acquis jusqu’à présent.

Alors Alperen Sengun sera-t-il le premier magicien à trouver la formule pour limiter la créature divine ? Réponse demain soir 20h, et même avec les analyses d’Hexperts d’Alex et Simon si vous le souhaitez !