Pari NBA : les Spurs prêts pour l’exploit à Oklahoma City ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce samedi 30 mai 2026, on garde les bonnes habitudes avec un énorme Game 7 au programme entre les Spurs et le Thunder ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

2h : Thunder (1,69) – Spurs (2,30)

Le pari du jour

Les Spurs l’emportent chez le Thunder dans le temps réglementaire (2,30) : les Spurs ont montré sur l’ensemble de la série à quel point ils pouvaient mettre en difficulté le champion en titre, notamment le MVP Shai Gilgeous-Alexander qui est en grosse galère contre la défense de San Antonio. Malgré un déficit d’expérience et un Game 7 à l’extérieur, la bande de Victor Wembanyama est armée pour prendre le dessus face à OKC, privé une nouvelle fois de Jalen Williams et Ajay Mitchell. Le match sera serré, accroché, voire haché, mais au final San Antonio fera l’exploit.

10€ offerts pour parier sur la NBA avec Unibet !

Cette offre consiste en un code promo vous permettant de bénéficier de 10€ offerts sur Unibet pour toute nouvelle inscription. Pour l’activer, rien de plus simple : il suffit d’entrer le code TRASHTALK10 à l’étape 3 du formulaire d’inscription Unibet. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).