TJ Warren signe au Paris Basketball après neuf saisons en NBA

Y’a pas qu’en NBA que la Free Agency bat son plein. En France aussi les équipes de Betclic Elite forment leurs armées pour la saison prochaine, et hier c’est un nom bien connu de la commu NBA qui est sorti du chapeau: celui de TJ Warren, aka le prince de la bulle.

Pour beaucoup de fans de NBA, TJ Warren rappelle certaines des heures sombres de la Grande Ligue : celles de la Bulle du COVID. En effet, lorsque le Coronavirus frappait de plein fouet la planète toute entière, la NVA s’était reclue durant des semaines dans une bulle sanitaire à Orlando, dans laquelle seuls les joueurs et leur staff pouvaient transiter. Drôle d’époque, mais époque à laquelle TJ Warren s’était donc présenté au monde, en étant l’un des joueurs les plus en vue sous cette fameuse bubulle. Un match à 53 points, normal, et au final 26 points de moyenne pour un joueur qui était tout au plus une quatrième option quelques semaines auparavant.

La suite ? Ce fut malheureusement une succession de blessures au pied qui empêcheront TJ de revenir à son meilleur niveau. Six ans plus tard et après des passages infructueux à Brooklyn, Phoenix et Minnesota ou encore quelques cartons en G League, TJ Warren va donc retrouver les parquets et un peu de compétition dans notre beau pays !

T.J Warren signe au Paris Basketball ! 🔥

Neuf saisons en NBA, prince de la Bulle de Disney et désormais Parisien ! https://t.co/rfK0HjWTYS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2026



A 32 ans seulement, même s’il en parait 45, c’est un vrai défi pour TJ, lui qui n’a su rebondir ces dernières années à cause de ses multiples pépins de santé. Dans un championnat relevé et avec l’EuroLeague en bonus, l’ancien NBA er a en tout cas la vitrine parfaite pour faire à nouveau parler de lui en bien, et nous… on va surveiller ça !