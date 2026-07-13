Alpha Diallo, défenseur de l’année en EuroLeague, débarque aux Nuggets !

Après six saisons à se faire un nom en Europe, Alpha Diallo va enfin découvrir la NBA. Le Défenseur de l’année en EuroLeague s’est engagé pour une saison avec les Denver Nuggets, qui espèrent avoir trouvé un renfort défensif à petit prix.

Il aura fallu attendre ses 29 ans, mais Alpha Diallo tient enfin le rêve NBA. L’ailier américain a trouvé un accord avec les Nuggets sur un contrat d’un an à 1,4 million de dollars entièrement garanti, selon Shams Charania. Après un long parcours loin des projecteurs américains, le natif de New York rejoint donc une équipe ambitieuse qui cherchait à renforcer son secteur défensif !

Alpha Diallo rejoint les Denver Nuggets !

Le dernier Défenseur de l’Année en EuroLeague fait le grand saut vers la NBA à 29 ans. 🙌 https://t.co/kyPqSI5Tg6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 12, 2026

Car le profil de Diallo colle parfaitement aux besoins de Denver. Les Nuggets ont terminé la saison dernière avec l’une des meilleures attaques de NBA, mais leur défense a été un véritable problème. Classée seulement 21e de la ligue, elle a notamment été exposée lors de l’élimination au premier tour des Playoffs face à Minnesota. Il fallait donc du renfort sur les ailes, et Denver a choisi de miser sur un spécialiste.

Récompensé du titre de meilleur défenseur d’EuroLeague 2025-26, décerné par les entraîneurs de la compétition, Diallo sort d’une saison solide avec Monaco. Il tournait à 11,9 points, 4,4 rebonds et 1,4 interception en EuroLeague, tout en étant considéré comme l’un des meilleurs défenseurs extérieurs du continent. Physique, capable de défendre plusieurs positions mais aussi d’attaquer le cercle, le garçon d’environ 2m01 possède le profil moderne recherché par les équipes NBA.

Cutter, Transition points and defender Alpha Diallo could turn into a solid role player 👀⏳ #MileHighBasketball #Nuggets pic.twitter.com/jxjcw03QFB

— KeepItRealBuffs (@keepitbuffs) July 13, 2026

Évidemment, le passage de l’Europe à la NBA reste toujours un pari. Dominer en EuroLeague ne garantit jamais une adaptation réussie au rythme et à l’explosivité de la Grande Ligue. Mais pour les Nuggets, difficile de trouver beaucoup mieux à ce prix-là.

Et l’histoire possède un petit côté romantique. Avant de devenir une référence européenne, Diallo était un jeune talent du lycée de Denver West High School. Une décennie plus tard, il revient donc dans la ville où tout a commencé… mais cette fois avec un contrat NBA en poche. Une belle revanche pour lui, hâte de découvrir ça la saison prochaine !