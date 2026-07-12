Gary Trent Jr. sort de la pire saison statistique de sa carrière depuis sa campagne rookie. Et après avoir refusé une player option à 3.9 millions, il vient de re-signer à Milwaukee pour 4 saisons et… 64 millions de dollars ! Oui, oui vous avez bien lu : 64 millions !

Contre toute attente, Gary Trent Jr. reste à Milwaukee… et avec un énorme sourire. L’arrière de 27 ans s’est entendu avec les Bucks sur un contrat de quatre ans et 64 millions de dollars, soit 16 millions par saison, le tout entièrement garanti.

Pour l’anecdote, le garçon va entrer dans sa neuvième saison NBA et, selon Spotrac, va gagner plus d’argent sur ces quatre prochaines saisons que sur l’ensemble de sa carrière.

🚨 GARY TRENT JR. RESTE À MILWAUKEE !

Titulaire en début de saison dernière dans le Wisconsin, l’arrière signe un nouveau contrat de 64 millions de dollars sur 4 ans chez les Bucks. https://t.co/vksdgeJgRc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 11, 2026

Le plus fou ? Trent Jr. sort pourtant d’une saison franchement quelconque : 8,1 points, 1 rebond, 1,2 passe, à 38,7 % au tir et 36 % à trois points. Des chiffres qui représentent ses plus mauvaises moyennes depuis son arrivée dans la Grande Ligue.

Son nouveau contrat (entièrement garanti, rappelons-le) est encore plus délirant quand on regarde le précédent. L’été dernier, il avait signé à Milwaukee pour… 7,5 millions de dollars sur deux ans. En un an, son salaire annuel est donc passé d’environ 3,75 à 16 millions de dollars. Un petit fois quatre pour un mec qui n’a pas exactement explosé les compteurs… normal !

Les Bucks misent peut-être sur un retour au niveau du shooteur qui tournait régulièrement à plus de 15 points par match, avec plus de responsabilités suite au départ de Giannis… en tout cas, on l’espère pour eux et pour les fans des Bucks. Parce qu’à moins que le front office est vu quelque chose de spécial cet été (ou que l’agent de Gary ait un dossier sur le GM des Bucks)… difficile d’expliquer ce montant.

Sur le papier, c’est un pari. Dans les faits, la rumeur dit que la banquière de GTJ est déjà entrain de boire des mojitos à Ibiza (lol) !