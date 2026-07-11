Après le duel entre AJ Dybantsa et Darryn Peterson la veille, c’était au tour de Caleb Wilson de se montrer face aux Grizzlies de Cam Boozer cette nuit, à la Summer League de Las Vegas. Spoiler, la nouvelle pépite des Bulls a éclaboussé la scène de son talent.

35 points, 5 rebonds, 2 interceptions, 3 contres, 12/21 au tir dont un énorme 7/11 à 3-points.

Dans son premier match sous un maillot de Chicago, Caleb Wilson n’a pas seulement brillé. Il a impressionné, dominé, à tel point qu’il est venu titiller un record vieux de 19 ans : seulement un joueur, dans l’histoire de la Summer League de Las Vegas, a marqué plus de points que Wilson pour ses débuts (Marco Belinelli, 37 points, en 2007).

LES HIGHLIGHTS DES 35 POINTS DE CALEB WILSON POUR SES DÉBUTS EN SUMMER LEAGUE (RECORD) ! 🔥 pic.twitter.com/G6nOsBFGjs

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Sélectionné en numéro 4 par les Bulls à la Draft 2026, Caleb Wilson n’était pas arrivé sur la pointe des pieds à Chicago. Au contraire, il avait mis les deux pieds dans le plat en déclarant qu’il voulait devenir « le nouveau GOAT ». On peut dire qu’il a assumé.

Difficile en effet de faire meilleure impression pour une première chez les Bulls, surtout pour un joueur qui n’a pas joué depuis cinq mois à cause d’une blessure au poignet. Caleb Wilson avait les crocs, alors il a mangé (la concurrence) et a régalé le public de Vegas. Il y a eu quelques prouesses athlétiques, ça on s’y attendait, mais surtout sept tirs à 3-points, ça on s’y attendait beaucoup moins.

Seule ombre au tableau : ses six pertes de balle et la défaite au bout (97-96), contre un Cam Boozer qui s’est également montré très solide (23 points).

La réaction de Caleb Wilson à son record :

« On a perdu, je suis là pour gagner. Bien sûr, c’est cool d’avoir le record, mais quelqu’un va le battre un jour, tous les records tombent. Content de l’avoir, mais je dois me concentrer sur le prochain match ! »pic.twitter.com/qTQRDEdX87

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La hype autour de Caleb Wilson était déjà élevée au moment de la Draft. Elle vient d’atteindre le niveau supérieur. Vivement la suite !