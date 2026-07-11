Bam Adebayo aurait frappé Tyler Herro : poing final entre les anciens coéquipiers !

Alors que tout allait pour le mieux dans ce début de Summer League et, plus globalement, dans cet été NBA. Une info relayée par Shams Charania est venue chatouiller notre curiosité : une bagarre aurait éclaté à Las Vegas entre Bam Adebayo et Tyler Herro, quelques semaines seulement après le transfert de ce dernier vers les Bucks. Le pivot floridien aurait même frappé son ancien coéquipier au visage.

Tyler Herro vient de rejoindre le Wisconsin, Bam et lui étaient meilleurs amis il y a encore deux semaines et voilà qu’aujourd’hui ça s’envoie des grandes mandales à la Draymond Green. L’origine supposée de la salade de paluches ? Bam Adebayo aurait reproché à son ancien coéquipier des messages privés Instagram dans lesquels Herro remettait notamment en question son statut et son énorme salaire.

« Il y a un gars qui gagne 60 millions de dollars et ils se préoccupent de ce que moi je fais ? Je ne suis pas le meilleur joueur de l’équipe si ? Est-ce que tu devrais être payé 60 millions de dollars pour être un défenseur d’élite certains soirs ? Je me le demande »

Tyler Herro aurait également affirmé, dans ces DM, qu’il était celui qui avait besoin d’aide :

« Qui est-ce que Cleveland a défendu en priorité en Playoffs ? Qui est-ce que Boston a défendu en priorité quand Jimmy (Butler) s’est blessé. J’ai besoin d’aide, pas l’autre gars. » https://t.co/VcrMBdp6IY pic.twitter.com/tRpMDgnryx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2026

Alors qu’il y a quelques semaines les deux rigolaient ensemble en vidéo sur leur solidarité en cas de baston… ils ont visiblement eu l’occasion de passer à l’acte ce vendredi matin dans une salle de sport d’un hôtel de Las Vegas !

Il y a quelques semaines, Tyler Herro demandait à Bam Adebayo, quel coéquipier il choisirait pour être à ses côtés dans une bagarre.

Bam : « Probablemenr Tyler, on a l’amitié la plus longue. »

Tyler : « Oui, j’arrive ! » 😅 pic.twitter.com/AtrO6oniTP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2026

Interrogé sur cette bagarre présumée, Tyler Herro s’est contenté d’un sobre : « Mon seul commentaire est que je n’en ai pas ». De son côté, le Heat a indiqué être au courant de l’incident, sans souhaiter faire de commentaire.

Bref, il était temps que ça se termine à Miami… Tyler Herro et Bam Adebayo ne peuvent plus se blairer, donc maintenant on attend deux choses : la vidéo (si elle existe) et le premier Bucks – Heat de saison régulière (et pas pour le come-back de Giannis…) !