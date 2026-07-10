Stephen Curry s’exprime sur LeBron James, les Warriors gardent espoir !

Le feuilleton LeBron James continue d’agiter la NBA. Parmi les prétendants les plus sérieux figurent les Cavaliers, les Warriors, le Heat, les Sixers, les Timberwolves et les Nuggets. Mais si Cleveland semble aujourd’hui tenir la corde, Golden State refuse d’abandonner l’idée de réunir deux des plus grandes légendes de leur génération.

Pour la première fois depuis le début des rumeurs, Stephen Curry s’est exprimé publiquement sur une éventuelle arrivée de LeBron en Californie. Et le meneur des Warriors n’a pas caché que l’idée l’emballait.

« Il y a encore 2 ou 3 ans, ce n’était qu’un rêve illusoire, on n’y pensait même pas. Mais c’est ce qui fait l’attrait de la chose. Il entame sa 24e saison, moi ma 18e, les duels que nous avons livrés… Ce serait une histoire tout à fait unique dans l’histoire de la NBA et du sport »

Stephen Curry sur une potentielle arrivée de LeBron à Golden State :

« Il y a encore 2 ou 3 ans, ce n’était qu’un rêve illusoire, on n’y pensait même pas. Mais c’est ce qui fait l’attrait de la chose. Il entame sa 24e saison, moi ma 18e, les duels que nous avons livrés… Ce… pic.twitter.com/1kaHgrhD6s

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2026

Les deux hommes ont construit l’une des plus grandes rivalités de l’ère moderne, s’affrontant à quatre reprises de suite en Finales entre 2015 et 2018. Les voir enfin porter le même maillot aurait longtemps semblé inimaginable. Pourtant, après leur titre olympique commun avec Team USA à l’été 2024 sous les ordres de Steve Kerr, l’idée paraît aujourd’hui bien plus crédible.

“LeBron and Steph 2027?”

Steph Curry: “I don’t mind it.” 👀🍿

(h/t @jinthirty)

pic.twitter.com/gMDOLZ8XJk

— Hoop Central (@TheHoopCentral) July 9, 2026

Le chef a toutefois rappelé que le pitch offert à LeBron était clair et que tout dépendait désormais du King… du bon basket et du golf (le tout en Californie ?) attention les arguments sont solides à San Francisco !

« Au final, tout dépend de lui. Notre argument est simple : est-ce que tu veux pratiquer du beau basket, entouré de joueurs qui savent jouer ? Élever notre niveau, devenir encore plus compétitifs… et puis, il y a aussi de très bons parcours de golf dans la baie de San Francisco »

Steph Curry on the Warriors’ chances at LeBron James: “I don’t have a percentage. It’s kinda up to him.”

“The pitch is: Do you want to play good basketball and be around people who know how to play the game? Raise our floor, competitiveness…There’s good golf in the Bay.” pic.twitter.com/6R4pA28Hbj

— Anthony Slater (@anthonyVslater) July 9, 2026

Les Warriors gardent une place au chaud

Golden State continue d’organiser son été autour de cette possibilité. Les dirigeants ont volontairement conservé de la flexibilité financière afin de pouvoir accueillir LeBron si celui-ci choisit finalement la Baie.

La franchise mise sur plusieurs arguments : la relation de confiance avec Curry, l’amitié entre Draymond Green et LeBron, l’environnement expérimenté instauré par Steve Kerr ainsi qu’une organisation habituée à jouer le titre.

En interne, l’optimisme reste toutefois mesuré. Les dirigeants considèrent Cleveland comme l’obstacle principal dans ce dossier.

Cleveland fait office de favori pour recruter LeBron, mais le flou reste total, et une décision ne devrait pas tomber avant la semaine prochaine :

« Les Cavs, Sixers, Heat, Warriors, Wolves et Nuggets ignoraient tous, jeudi, les intentions de James et s’apprêtaient à rester dans… pic.twitter.com/fWMgpaXcFs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2026

Une ligue suspendue à la décision du King

Pendant que les franchises patientent, LeBron, lui, ne semble pas pressé. Selon ESPN, le joueur de 41 ans passe actuellement ses vacances entre famille, amis… et parcours de golf (tiens, tiens).

Les équipes intéressées ont même du passer par une méthode originale pour tenter de le convaincre. Rich Paul, son agent, sert d’intermédiaire en demandant aux propriétaires, présidents ou dirigeants d’envoyer des messages vocaux présentant leur projet sportif. LeBron écoute ensuite ces différents pitchs avant de poursuivre sa réflexion.

Donc pour communiquer avec LeBron, les équipes intéressées pour le recruter doivent lui envoyer des messages vocaux via Rich Paul. 😭😭😭pic.twitter.com/9wHaouqKLa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2026

Cleveland reste le favori, mais rien n’est joué

À ce stade, les Cavaliers apparaissent toujours comme la destination la plus probable. Le retour dans sa franchise d’origine possède une forte dimension sentimentale et sportive, avec un effectif déjà candidat au titre.

Pour autant, aucune équipe ne connaît réellement les intentions du King. Jeudi encore, Cavaliers, Warriors, Heat, Sixers, Timberwolves et Nuggets ignoraient tous où ils se situaient dans la course, selon Joe Vardon, et aucune décision n’est attendue dans les jours à venir. Selon ESPN, il n’y aurait aucune échéance établie concernant la décision de LBJ !

Un détail n’a d’ailleurs échappé à personne : LeBron a été aperçu jeudi sur un parcours de golf en compagnie de Draymond Green, son grand ami et légende des Warriors. De quoi forcément alimenter les spéculations.

👀👀

(via @ESPNCleveland) pic.twitter.com/rBBcYC7IJ1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2026

En attendant, toute la NBA continue de patienter. Et si Cleveland conserve une longueur d’avance, Golden State entretient plus que jamais le rêve d’associer, enfin, Stephen Curry et LeBron James sous le même maillot.