Équipe de France – All Access : les coulisses des deux derniers matchs des Bleus !

Les Bleus viennent de jouer deux matchs importants face à la Belgique puis la Finlande, dans le cadre des groupes qualificatifs de la Coupe du Monde 2027. Deux victoires, à retrouver vécues de l’intérieur par l’équipe de France. Toujours super intéressant !

La remise des maillots en début de rassemblement, les sourires, la joie de se retrouver. La légèreté des premières minutes d’entraînement. Puis rapidement, le professionnalisme rappelle l’ambition tricolore : terminer en tête de son groupe. Focus, volonté d’aller dans le bons sens collectif. Une expérience en inside, avec les coulisses. Ce qu’on aime !