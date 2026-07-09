Larry Nance Jr, Mo Bamba, Jonas Valanciunas : le point sur les transferts de la nuit en NBA !

C’est l’heure du petit point transferts de la nuit, avec, en très rapide, les quelques mouvements effectués pendant notre sommeil par les franchises NBA.

Larry Nance Jr

Les Pacers et l’intérieur ont conclu un accord pour le petit montant de 4 millions sur un an. Un renfort dans la raquette qui devra néanmoins être compensé par un transfert car à l’heure actuelle, les finances élevées des Pacers ne permettent pas à la signature d’être matériellement appliquée.

Larry Nance Jr dans l’Indiana pour 4 millions de dollars sur 1 an ! https://t.co/QckaImCeCT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2026

Mo Bamba

L’homme dont le palmarès est un son de Sheck Wes s’est engagé pour deux ans de plus avec le Jazz, où il aura un rôle de remplaçant dans la raquette. Un contrat dont le montant n’a pas encore été déterminé.

🚨 Mo Bamba signe au Jazz pour deux saisons ! https://t.co/KM3fJZCrzE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2026

Jonas Valanciunas

Le pivot lituanien a été libéré par les Nuggets et est désormais libre de s’engager où il le souhaite. À 34 ans, l’intérieur pourrait satisfaire bon nombre d’équipes désireuses de renforcer leur peinture à prix plutôt malin.

🚨 Les Nuggets libèrent Jonas Valanciunas !

Qui veut d’un pivot backup ?🤔 https://t.co/PDihV6AwB9 pic.twitter.com/5BXXEco11Y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2026