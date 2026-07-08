La carrière de Dominique Malonga prend une nouvelle dimension. À seulement 20 ans, la Française a été sélectionnée pour le WNBA All-Star Game 2026 en tant que remplaçante, une récompense qui vient saluer deux saisons très convaincantes sous les couleurs du Seattle Storm.

Choisie en deuxième position de la Draft WNBA 2025, la pivot tricolore s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures intérieures. Cette saison, elle affiche des moyennes de 15,9 points, 7,4 rebonds et 1,3 passe décisive par rencontre, confirmant tout le potentiel aperçu avant son arrivée aux États-Unis.

Malonga rejoint ainsi Gabby Williams, déjà désignée parmi les titulaires, offrant à la France deux représentantes lors du All Star Game, qui se disputera le 25 juillet.

Et après Gabby Williams parmi les titulaires, c’est au tour de Dominique Malonga d’être sélectionnée pour le All-Star Game WNBA ! 🔥

La pivot française du Seattle Storm sera remplaçante lors du Match des Étoiles le 25 juillet prochain 🇫🇷🌟

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2026

Et pour poser la cerise sur le gâteau, Dom a eu l’opportunité de partager le parquet avec Kevin Durant lors d’une session d’entrainement. Un honneur pour elle et sûrement l’un des meilleurs moyens de progresser au shoot ! Deux All Star à l’entrainement… ça claque, bravo Dom !

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— Seattle Storm (@seattlestorm) July 8, 2026

Dominique Malonga continue son ascension et ne finit plus d’impressionner ! Elle va pouvoir profiter d’un match avec ce qui se fait de mieux dans la ligue et montrer à tout le monde de quel bois elle se chauffe… un petit dunk pour l’occasion ? Ce serait COCORICO ça !