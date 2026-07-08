Guerschon Yabusele signe aux Panathinaïkos !

Deux ans après son comeback en NBA, Guerschon Yabusele retourne finalement en Europe et jouera pour le Panathinaïkos la saison prochaine. La promesse d’un rôle plus important pour le capitaine des Bleus !

Son passage à Philly nous avait bien hypé, le projet Knicks ne lui a pas convenu et son arrivée aux Bulls sonnait déjà comme le glas de son retour dans la Grande Ligue. Tant pis, Guerschon Yabusele rebondira en Europe la saison prochaine et pas n’importe où, dans la grande institution grecque du Panathinaïkos !

🚨 GUERSCHON YABUSELE AU PANATHINAIKOS !

Retour en Europe pour le français, qui aura fait un court passage en NBA et va obtenir un meilleur rôle en Grèce ! https://t.co/lk3qwwn3sP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2026

Est-ce pour autant une mauvaise nouvelle pour Yabu de quitter la NBA ? Pas tant. Le Vieux Continent lui a beaucoup plus souri dans sa carrière que les terres de l’Oncle Sam. Une NBA Cup, c’est pas mal hein, mais n’oublions pas que notre capitaine des Bleus est surtout double vainqueur de l’EuroLeague en 2023 et 2024 avec le Real Madrid. Autant vous dire que ça promet de le revoir dans cette compétition.

L’Ours tricolore aura un plus gros rôle, plus de responsabilités, et mine de rien une chance de remporter une nouvelle EL au sein de la grosse écurie grecque. Sans parler des duels à venir avec Evan Fournier, lui qui est chez les rivaux de l’Olympiakos. Il y a de belles histoires à écrire pour Guerschon Yabusele !

Guerschon retourne en Europe après un court passage en NBA ! 🙌

On a adoré voir son comeback côté Sixers, le pari Knicks n’a pas fonctionné, et la pigé rapide chez les Bulls a sonné la fin du voyage US.

Direction le Panathinaikos où Yabusele devrait faire de beaux dégâts ! 🐻🇫🇷 pic.twitter.com/0LhEwJpB7L

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