DeMar DeRozan entre le Heat et les Raptors ?

Tout juste coupé par les Kings, DeMar DeRozan intéresse du monde sur le marché de la Free Agency. Parmi les équipes à surveiller de près sur le dossier ? Le Heat et les Raptors.

Miami et Toronto ont en effet été les deux franchises mentionnées par l’insider Jake Fischer, quelques heures après la séparation entre DeMar et les Kings.

On sait que le Heat version Giannis Antetokounmpo / Bam Adebayo est à la recherche d’un créateur offensif sur le backcourt, et DeRozan – à un petit salaire – pourrait représenter une bonne option au vu de la flexibilité très limitée de Miami. Alors certes, on peut avoir de vrais questionnements en matière de spacing, mais on peut aussi compter sur Erik Spoelstra pour trouver la formule gagnante. La franchise floridienne et DMDR ont déjà flirté à plusieurs reprises par le passé, l’heure de conclure ?

Les Raptors, eux, tiennent évidemment une place à part dans le cœur de DeRozan. C’est à Toronto que DeMar a commencé sa carrière à 19 ans, avant d’y passer quasiment une décennie. Si le transfert de 2018 contre Kawhi Leonard a été compliqué à digérer pour l’arrière, il a toujours gardé une connexion émotionnelle forte avec Toronto. Et le moment est peut-être venu de se retrouver. En voyant Kawhi revenir à Jurassic Park et son frérot Kyle Lowry prendre sa retraite sous le maillot des Dinos, DeRozan semble emballé à l’idée de retourner là où tout a commencé. Reste à voir quel est le véritable degré d’intérêt des Raptors au milieu de tout ça, mais l’histoire serait belle.

Tout juste coupé par les Kings, DeMar DeRozan intéresse du monde. Parmi les équipes souvent citées comme possible point de chute :

🔸 Miami Heat

🔸 Toronto Raptors

🔸 Golden State Warriors

(@JakeLFischer @anthonyVslater @flasportsbuzz) pic.twitter.com/Du1kMuLnvK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 7, 2026

L’insider Anthony Slater (ESPN) a lui mentionné les Warriors parmi les équipes intéressées par DeMar DeRozan, mais Golden State – comme Miami d’ailleurs – attendra la décision de LeBron James avant de potentiellement signer DMDR.

Les deux équipes de Los Angeles, ville natale de DeMar, ne sont quant à elles pas dans la course si l’on en croit les derniers bruits de couloir. Les Lakers construisent plus que jamais autour du profil de Luka Doncic, tandis que les Clippers ont décidé de construire un nouveau projet axé sur l’avenir.