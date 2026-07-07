Nikola Jokic : « Mon idée est de prolonger à Denver l’été prochain et d’y rester toute ma carrière »

Nikola Jokic et Denver, l’amour d’une vie. Le pivot, double MVP et d’ores et déjà légende du jeu, a expliqué hier vouloir continuer avec les Nuggets jusqu’au bout de sa carrière. Ce qui passerait par une prolongation l’été prochain, estimée par ESPN à près de 360 millions sur 5 ans. Un record.

Pourrait-on seulement imaginer Nikola Jokic dans une autre franchise que les Denver Nuggets ? Ce serait très compliqué, n’en déplaise à ceux qui tenteront très certainement de l’attirer lors de la prochaine intersaison. D’autant plus que les Pépites, sa seule équipe en NBA depuis sa draft en 2014, a un avantage de poids : pouvoir lui proposer le plus gros contrat de l’histoire de la ligue dans un an.

Selon Dave McMenamin (ESPN), Jokic pourrait toucher jusqu’à 360 millions de dollars sur cinq ans. Ce montant est notamment aussi élevé du fait des clauses liées à l’ancienneté et au palmarès.

Nikola Jokic :

« Mon idée est de signer à nouveau à Denver l’été prochain et d’y rester toute ma carrière. »pic.twitter.com/MgaQ8LEXvM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2026

À 31 ans, le pivot signerait alors ce qui sera sans doute le dernier gros contrat de sa carrière. Cela l’emmènerait en effet jusqu’en 2031-32, et ses 36 ans. La confiance des Nuggets et du joueur semble totale et réciproque, le projet étant toujours de gagner avec le Serbe comme pierre angulaire sportive.