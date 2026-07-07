Après une première réussie samedi soir face aux Hawks, le n°2 de la Draft Darryn Peterson a remis ça cette nuit face aux Grizzlies de Cam Boozer. Oui ça n’est que de la Summer League, oui la défense et l’intensité y sont aussi présentes que les cheveux sur la tête d’Evan Fournier, mais le meneur du Jazz semble VRAIMENT avoir quelque chose de spécial.

Les résultats de la nuit en Summer League

Jazz – Grizzlies : 109-100

– Grizzlies : 109-100 Hawks – Thunder : 82-77

– Thunder : 82-77 Lakers – Spurs – 88-84

– Spurs – 88-84 Warriors Blue – Nets : 79-100

: 79-100 Heat – Warriors Gold : 95-85

– Warriors Gold : 95-85 Bucks – Kings : 89-95

Gros duel cette nuit à Salt Lake City, entre les n°2 et 3 de la dernière Draft. D’un côté le nouveau meneur du Jazz Darryn Peterson, de l’autre le déjà très NBA ready Cam Boozer, fils de son père Carlos et nouvelle pépite des Grizzlies. Un choc qui partait d’ailleurs sur les chapeaux de roue dès les deux premières possessions du match.

Les deux premiers paniers du match ?

Drive tout en maîtrise de Darryn Peterson.

Réponse à 3-points de Cameron Boozer ! 👀pic.twitter.com/fuFwRFKajS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 7, 2026



La suite ? La confirmation que les deux joueurs ont déjà une bonne partie du trousseau de clés de leurs franchises respectives. 18 points, 7 rebonds et 4 passes pour Cameron, très à l’aise balle en main et athlétiquement… très facile, dans un cinq composé de mecs déjà rompus aux joutes de la NBA, Cedric Coward en tête. Darryn Peterson ? Un faiseur de jeu et de highlights, auteur au final de 25 points à 8/15 au tir dont 3/9 du parking, 12 passes et 2 steals en 28 minutes. Le Jazz sexy à voir jouer cette saison ? Cette phrase est aussi bizarre que vraie.

AHAHAHA, MAIS DARRYN PETERSON EST COMPLÈTEMENT DINGO ! 🔥 pic.twitter.com/uh3XfMepX8

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En attendant les grands débuts d’AJ Dybantsa ou de Caleb Wilson à Las Vegas, Cam Boozer et Darryn Peterson confirment déjà que la cuvée 2026 a something special. Le fait de nous faire lever la nuit alors qu’on pourrait profiter du mois de juillet pour avoir une vie normale est un indice sur le côté « spécial » de ces jeunes gens. En même temps, quel bonheur de profiter d’un peu de fraîcheur devant du basket.

DARRYN PETERSON CETTE NUIT FACE AUX GRIZZLIES 🔥 :

– 25 points

– 12 passes décisives

– 2 interceptions

– 8/15 au tir

Deuxième match et deuxième grosse perf du numéro 2 de Draft dans cette Summer League ☀️pic.twitter.com/vXayoFYvhz

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Dans les autres matchs de la nuit, que l’on a évidemment regardé (pas du tout), à noter les 22 points de Darius Acuff Jr. avec les Kings, un bon trio Saraf / Demin / Bilodeau pour les Nets, un double-double solide pour Tarris Reed Jr. avec les Spurs ou encore les 19 points et 15 rebonds d’Ejiofor pour les Hawks.

Ce soir ? Rebelote dans l’Utah avec de nouveau messieurs Peterson et Boozer, respectivement face au Thunder et aux Hawks.