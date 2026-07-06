Quelques mois après avoir pris sa retraite internationale, Nikola Vucevic a reçu un vibrant hommage de la fédération monténégrine et de ses supporters. Une reconnaissance à la hauteur de quatorze années passées sous le maillot national.

L’émotion était au rendez-vous hier au Monténégro. Quelques mois après avoir mis un terme à sa carrière internationale à l’issue de l’EuroBasket 2025, Nikola Vucevic a été honoré par la fédération monténégrine à l’occasion de la victoire face à la Roumanie comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2027. Le double All-Star NBA a reçu une longue ovation du public, saluant quatorze années de fidélité et de performances sous le maillot monténégrin.

L’hommage de tout un peuple à Nikola Vucevic 🥹🥹

Le pivot du Magic, qui a défendu les couleurs du Monténégro pendant 15 ans, avait pris sa retraite internationale après l’EuroBasket 2025.pic.twitter.com/Mk7Uh7CqTS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2026

Cette cérémonie est venue récompenser un joueur qui aura marqué l’histoire de sa sélection. Lors de son dernier tournoi international, à l’EuroBasket 2025, le Vooch avait une nouvelle fois porté son équipe avec 20,8 points, 11,6 rebonds et 4,4 passes décisives de moyenne, terminant meilleur rebondeur de la compétition. Malgré ses 31 points, 11 rebonds et 7 passes lors du dernier match face à la Grande-Bretagne, le Monténégro avait été éliminé dès le premier tour, avant que le pivot du Magic annonce sa retraite internationale.

Présent avec la sélection depuis l’EuroBasket 2011, Vucevic a participé à quatre EuroBaskets ainsi qu’aux Coupes du monde 2019 et 2023. En quatorze années sous le maillot national, il aura compilé 14,0 points, 7,3 rebonds et 1,8 passe décisive de moyenne, laissant l’image d’un leader et de l’un des plus grands, si ce n’est le plus grand joueur de l’histoire du basket monténégrin.

Merci Vooch et see you in Orlando !