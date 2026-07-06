Patrick Ewing, la légende des Knicks, devient assistant coach des Wizards !

La légende des Knicks, Patrick Ewing, va devenir assistant coach des Wizards aux côtés de Brian Keefe ! Big Pat est considéré comme l’un des plus grands pivots de l’histoire de la NBA et va désormais apporter son expérience au collectif des sorciers de la capitale.

Choisi en première position de la Draft 1985, Patrick Ewing a disputé 15 saisons sous le maillot des Knicks, dont il est toujours le meilleur joueur de l’histoire dans plusieurs catégories statistiques. Intronisé au Hall of Fame en 2008, il s’est ensuite lancé dans une carrière d’entraîneur, occupant des postes d’assistant à Orlando, Charlotte et Houston notamment, avant de devenir entraîneur principal de Georgetown entre 2017 et 2023 (fac avec laquelle il avait été champion NCAA en 1984).

Patrick Ewing nouvel assistant des Wizards !

La légende rejoint Washington et son projet rempli de big men (pour le moment), y’a une belle place à se faire sur les bancs NBA pour Big Pat ! https://t.co/Fa0os2wnMk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 5, 2026

Patrick Ewing effectue désormais son retour sur un banc NBA. Selon Shams Charania, Ewing a trouvé un accord pour rejoindre le staff des Washington Wizards en tant qu’assistant. Après un passage dans un rôle d’ambassadeur auprès des jeunes de New York, Big Pat retrouve les parquets avec pour mission d’apporter son expérience à un effectif au gros potentiel !

Les Wizards comptent sur son vécu pour accompagner notamment Anthony Davis, Alex Sarr, Trae Young et le premier choix de la Draft, AJ Dybantsa. En parallèle, Washington devrait également accueillir Steve Clifford comme conseiller du staff, un technicien qui a déjà collaboré à plusieurs reprises avec Ewing au cours de sa carrière.

Les Wizards deviennent de plus en plus sérieux sur le parquet et sur le banc… ça va être beau à suivre tout ça !