DeMar DeRozan, libéré par les Kings, est désormais agent libre !

Les Sacramento Kings et DeMar DeRozan ont décidé de se séparer après avoir exploré plusieurs pistes de transfert sans trouver d’issue satisfaisante. Cette décision fait désormais du sextuple All-Star l’un des joueurs les plus convoités de la free agency.

Shams Charania vient de l’annoncer : DeMar Derozan n’est plus un joueur des Kings… et c’est peut-être pour le mieux (pour les deux camps) ! Ce choix permet surtout aux Kings d’alléger leur masse salariale. En effet, il restait une saison sous contrat à DeRozan pour la saison 2026-27, qui devait toucher 25,7 millions de dollars. Sacramento peut désormais choisir de payer Derozan en répartissant cette somme sur trois saisons et économiser plus de 22 millions de dollars dès cette année, tout en repassant sous la luxury tax.

DeMar DeRozan et les Kings, c’est fini !

Libre de tout mouvement, le vétéran peut signer où bon lui semble : qui en veut ? https://t.co/gS9IH2UuNm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2026

Si DeRozan était resté dans l’effectif, les Kings auraient conservé cette charge salariale importante, limitant leur flexibilité financière et compliquant leur reconstruction autour des jeunes joueurs tels que Maxime Raynaud et Darius Acuff Jr (reste plus qu’à bazarder Zach LaVine et son contrat exorbitant pour faire peau neuve à Sacramento).

À 37 ans, l’ancien des Raptors va, lui, pouvoir profiter d’un nouveau projet sportif ailleurs et devrait désormais susciter l’intérêt de plusieurs prétendants au titre, à la recherche d’un scoreur expérimenté. Reste à savoir quelle franchise parviendra à convaincre l’un des meilleurs agents libres encore disponibles du marché.