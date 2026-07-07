Free Agency : LeBron James ne rencontrera aucune équipe en personne

Alors que la planète NBA attend toujours avec impatience la décision de LeBron James, l’insider Chris Haynes a balancé quelques détails sur le processus qui mènera au choix final du King.

Oubliez les power points, les beaux discours et les jolies présentations. LeBron James n’a pas l’intention de rencontrer ses prétendants durant cette période de Free Agency, et les équipes intéressées n’auront donc pas l’opportunité de marquer les esprits du King dans l’espoir de le signer.

Comme l’indique Chris Haynes, c’est son agent Rich Paul qui est véritablement en front, pendant que LeBron passe du bon temps entre golf et moments en famille.

« Rich Paul s’occupe de tout en coulisses. Il discute avec les équipes, puis il transmettra toutes les informations et les données à LeBron James, qui prendra ensuite sa décision. » – Rich Paul

LeBron James ne rencontrera aucune équipe en personne à la Free Agency.

Il laisse Rich Paul discuter avec les prétendants pour ensuite lui présenter les différentes options.

Cavs, Heat, Warriors, Sixers, Nuggets, Wolves dans la course.

« Il y a zéro rush » – @ChrisBHaynes pic.twitter.com/OSa9RrN0lh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 7, 2026

Forcément, la question qu’on se pose est la suivante : cela avantage qui ? Est-ce que c’est un signe positif pour une équipe comme Cleveland ou même Miami, qui partagent toutes les deux un historique avec James ? Peut-être.

Les dernières rumeurs laissent penser en tout cas que Cleveland est en pole position, et cette dernière update semble aller dans le même sens. Les Cavaliers apportent une zone de confort à LeBron, une chance de jouer le haut de tableau et surtout l’opportunité de finir sa carrière là où tout a commencé, pour écrire une belle histoire avant de raccrocher. C’est peut-être ça qui correspond le plus à la définition du « bonheur » pour le King.

Si LeBron avait vraiment les yeux rivés sur une autre franchise, dans un tout nouvel environnement, prendrait-il vraiment la décision de la rejoindre sans même une véritable rencontre au préalable ? On peut en douter. Ou alors peut-être que des rendez-vous secrets sont prévus mais cela n’en prend pas le chemin. Voici ce qu’a récemment déclaré l’insider Brian Windhorst :

« J’ai parlé avec des gens de Philly, et ils m’ont dit, ‘On a peur que ce soit Cleveland’. Toutes les personnes à qui j’ai parlé me répondent : ‘On a peur que ce soit Cleveland’ — personne ne semble optimiste. »

Windhorst a ajouté que le camp LeBron reste très discret et que les équipes intéressées par ses services sont actuellement dans le flou, ce que certains dirigeants interprètent comme un signal annonçant un possible retour de James à Cleveland.

Il faudra patienter encore un peu, voire un peu beaucoup, avant de connaître la décision finale du King. Mais s’il fallait dégager un favori au 7 juillet 2026, ce sont les Cavaliers.