Giannis Antetokounmpo : l’idée d’un retour chez les Bucks en fin de carrière ?

Si son maillot devrait bien être retiré à Milwaukee, s’il est probablement le plus grand joueur de l’histoire des Bucks, la relation sportive entre Giannis Antetokounmpo et la franchise du Wisconsin n’est peut-être pas terminée. Le Grec a notamment laissé ouverte la possibilité de revenir là où tout à commencé.

Un retour en fin de carrière, comme celui de Kevin Garnett chez les Wolves ? Sur le papier, ce serait un scénario de rêve pour Giannis Antetokounmpo, de son propre aveu.

Giannis n’exclut pas un retour aux Bucks dans quelques années :

« Ce serait génial. Kevin Garnett a fait la même chose. J’ai vu cette vidéo où on le voit entrer dans la salle des Wolves sous une standing ovation ; aujourd’hui encore, les gens l’adorent. »pic.twitter.com/M28l7QmM3N

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 7, 2026

Les adieux déchirants (magnifique communiqué des Bucks n’en seront donc peut-être pas. On se contentera de parler d’au revoir. Pour autant, il faut vite se projeter sur la suite immédiate : gagner de nouveau, cette fois à Miami. Cadre de vie différent, équipe et mentalité sportives totalement différentes. L’adaptation sera difficile mais doit être rapide car la concurrence est féroce. Sixers, Knicks, Cavaliers, Pistons en tête.

Le très joli texte des Milwaukee Bucks à l’attention de Giannis Antetokounmpo ! 👇

Une immense page se tourne… 🥹 https://t.co/qR8TiCt2kR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2026