Summer League 2026 : les Français à suivre !

Du 9 au 19 juillet, les jeunes pousses de la NBA (et Cam Reddish) vont disputer la Summer League de Las Vegas 2026. Sept Français vont participer à l’événement et essayer de se montrer sous leurs meilleurs jours.

À noter que les Boston Celtics et les Washington Wizards n’ont pas encore dévoilé leurs rosters. Une surprise tricolore de dernière minute n’est pas à exclure.

Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Il y a une règle tacite en NBA. Les joueurs de troisième année qui participent encore à la Summer League n’ont pas encore complètement convaincus leurs Front Offices. Mais rien de définitif, Pacôme Dadiet a réalisé des performances intéressantes dans le garbage time en Playoffs et pourrait, cette saison, entrer dans la rotation des champions en titre. Jeremy Sochan, Mitchell Robinson, Ariel Hukporti et Jordan Clarkson ne sont pas ou pas encore reconduits, il y aura des minutes à prendre sur le banc. Le Français va devoir montrer, dès cet été, qu’il en a le niveau.

Mohamed Diawara (New York Knicks)

Les champions NBA ont montré une preuve de confiance dingue à Mohamed Diawara puisqu’il a été le premier joueur des New York Knicks à se voir offrir un nouveau contrat cet été. Il a réalisé une très belle campagne de rookie et si son temps de jeu a disparu en Playoffs, il est très probable qu’il fasse partie de la rotation la saison prochaine. Il est la « star » de son équipe de Summer League !

Le Frenchie Mo Diawara (à droite) vit sa meilleure vie 🏆🤣pic.twitter.com/93PdEbYpQr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026

Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Les arrivées à Charlotte de Naz Reid, Grayson Allen, Royce O’Neale ou encore Dorian Finney-Smith ne sont pas de très bonnes nouvelles pour Tidjane Salaün. Le Français a montré par séquences de belles choses la saison dernière, mais n’était plus utilisée dans la fin de régulière canon des Hornets. C’est sa troisième année en NBA, il est en Summer League, il doit absolument dominer pour montrer qu’il mérite des minutes dans la Grande Ligue, malgré la concurrence, ou au moins taper à l’oeil d’un autre Front Office.

Noa Essengue (Chicago Bulls)

Les fans des Chicago Bulls considèrent qu’ils ont trois rookies sur les ailes cette saison : Caleb Wilson, Dailyn Swain et Noa Essengue. D’accord, le Français a participé à deux bouts de matchs l’année dernière, mais une blessure à l’épaule l’a empêché de se montrer. Il semble avoir grandi cet été et dispose désormais d’un profil physique presque unique en NBA, le tout en ayant pas encore soufflé sa 20e bougie. Sa saison sera passionnante à suivre, il y a de la place à Chicago pour se montrer dans ce nouveau projet et la reconquête commence ici à Las Vegas.

On voit @NoaEssengue s’entraîner, il est géant.

Avec l’Afro en plus.

Tellement hâte, beaucoup l’ont oubliés.

Nous avons 3 rookies cette saison et Essengue va faire beaucoup de bruit.

Éventail défensif, polyvalence offensive.

Attention, ATTENTION ! pic.twitter.com/gGxEJbcMt0

— Chicago Bulls France 🇫🇷 (@bullsfr) July 6, 2026

Noah Penda (Orlando Magic)

Noah Penda est sur tous les visuels promotionnels du Orlando Magic avant cette Summer League 2026. La franchise floridienne compte vraiment sur le Français et comme les autres Sophomores tricolores, il va essayer de montrer qu’il a déjà un trop haut niveau pour jouer l’été. L’ailier est également attendu avec un rôle beaucoup plus important la saison prochaine après ses flashs très intéressants de sa première année.

Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

Après les transferts de Julius Randle et Naz Reid, un message clair a été envoyé à Joan Beringer : il sera le pivot back-up d’une équipe visant le titre NBA la saison prochaine. Avant de réceptionner les bons ballons de LaMelo Ball, il faudra qu’il montre cet été qu’il est physiquement au-dessus de tous ses compères. Les Wolves ont déclaré plusieurs fois qu’ils étaient fans de l’originaire de Selestat, la saison de l’explosion est attendue et commence à Las Vegas. Il jouera d’ailleurs poste 4 lors de l’événement pour développer sa palette et pouvoir jouer à côté de Jaden McDaniels et de Rudy Gobert.

Joan Beringer on playing PF in SummerLeague

“Yes it’s a big change, but I feel good about playing the four. I’ll play with Rocco so I’m very very excited.”

On if it’s defensively or offensively that will be the bigger adjustment

“I mean probably both… it’s a lot different” pic.twitter.com/FgmXUbw73E

— Andrew Dukowitz (@adukeMN) July 5, 2026

Gerald Ayayi (Philadelphia Sixers)

Gerald Ayayi est le seul de la liste à ne pas avoir de contrat en NBA. Il y a quelques jours encore, l’arrière était avec l’Équipe de France pour jouer la Belgique, mais a quitté le groupe pour pouvoir embrasser cette opportunité avec Philadelphie. Celui qui évoluait à Cholet la saison dernière, aura quelques matchs pour montrer son grand talent aux États-Unis et essayer de taper à l’oeil des dirigeants de NBA. Si les lignes arrières des Sixers sont déjà bien fournies (Tyrese Maxey, V.J. Edgecombe, Labaron Philon Jr, Anfernee Simons ou encore Caleb Love), il reste encore une place de two-way contrat en Pennsylvanie à pourvoir, alors pourquoi ne pas y croire ?