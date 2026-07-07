Donovan Mitchell prolonge aux Cavs pour 273 millions sur 4 ans !

C’est officiel : Donovan Mitchell et les Cavaliers ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat de quatre ans à hauteur de 273 millions de dollars, selon Shams Charania. Accord assez simple puisque c’est le contrat maximum auquel pouvait prétendre Spida !

🚨 OH L’EXTENSION MAX DE DONOVAN MITCHELL !!! https://t.co/yw1vB83CTH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 7, 2026

Donovan Mitchell va continuer de tenter de remporter un titre dans l’Ohio. Son nouveau contrat XXL comprend une player option pour la saison 2030-31 ainsi qu’un « full trade kicker », une clause qui prévoit le versement d’un bonus au joueur s’il est tradé.

Avec ce nouveau contrat, Mitchell touchera en moyenne 68,3 millions de dollars par saison, faisant de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’histoire de la NBA.

Donc Donovan Mitchell sera payé 75 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS pour la seule saison NBA qui aura lieu dans 4 ans.

Sachant que c’est une player option.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 7, 2026

Après avoir atteint les demi-finales de conférence lors des trois précédentes saisons et la finale de conf’ cette saison (sweep vs Knicks), les Cavaliers sécurisent leur superstar.

Shams Charania nous apprend également que Donovan Mitchell aurait pu attendre l’été prochain pour signer un contrat de 5 ans, qui lui aurait rapporté 80 millions de dollars supplémentaires mais a décidé de re-signer dès le premier jour de son éligibilité à un nouveau contrat… un message fort envoyé aux fans et à la franchise !

À 28 ans, Donovan Mitchell est désormais lié à Cleveland jusqu’au début des années 2030 et il s’agit de sa deuxième prolongation de contrat depuis son arrivée chez les Cavaliers en 2022.… reste à savoir à côté de qui il jouera en octobre prochain : LeBron ? Harden ?