Kyle Lowry aura son maillot retiré chez les Raptors !

Légende de la franchise, artisan majeur de son premier et unique titre NBA, remporté en 2019, Kyle Lowry est rentré au Canada pour terminer sa carrière. Un moment émouvant, où le joueur a appris que son maillot serait retiré par les Raptors.

Kyle Lowry est, selon les dires de Bobby Webster, président des opérations basket des Raptors, le plus grand joueur de l’histoire de la franchise. Il apparaît donc bien naturel pour Toronto d’honorer son champion en retirant le numéro 7, avec lequel il a contribué à porter les Dinos au sommet de la NBA en 2019. Le deuxième de l’histoire de l’équipe, après celui de Vince Carter.

Kyle Lowry sera le deuxième joueur de l’histoire des Toronto Raptors à avoir son maillot retiré au plafond de la Scotiabank Arena.

Le premier était Vince Carter ! 🦖 pic.twitter.com/RZOD8AxlPl

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Lors d’une ultime conférence de presse, dédiée tant à sa signature éphémère chez les Raptors qu’à sa retraite, le meneur a expliqué avoir toujours pensé à prendre sa retraite au Canada, « à la maison ».

Kyle Lowry :

« C’est un moment spécial. Il n’y a pas de mots pour le décrire. J’ai toujours dit que je prendrais ma retraite en tant que joueur des Toronto Raptors.

C’était tout pour moi. J’ai appelé cet endroit ‘maison’ et je le pense vraiment ! » 🥹 pic.twitter.com/euqcmca70O

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Questionné sur la suite sportive pour Toronto, Lowry s’est dit très enthousiaste quant au retour de Kawhi Leonard chez les Raptors, qui montre bien que le projet de la franchise est de gagner et uniquement de gagner. Leonard était d’ailleurs présent pour la conférence de presse de son ex-coéquipier.

Kyle Lowry :

« J’apprécie que Kawhi (Leonard) soit venu ici, présent à ce moment-là. Je pense que les décisions prises par Bobby (Webster) et Kawhi montrent qu’ils savent ce qu’ils font, ils essaient de remporter un titre. C’est leur seule ambition. » 🔥 pic.twitter.com/96GLFlxGBg

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