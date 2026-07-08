Transfert NBA : Khris Middleton retourne aux Wizards, Caris LeVert aux Bucks

Il y a eu de l’activité sur le marché des transferts cette nuit : Khris Middleton retourne chez les Washington Wizards dans le cadre d’un sign-and-trade avec Dallas, sign-and-trade faisant lui-même partie d’un transfert à… six équipes dans lequel Caris LeVert est envoyé à Milwaukee.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania (ESPN). Accrochez vos ceintures, voici tous les détails du trade :

Wizards récupèrent :

Khris Middleton (contrat de 17,6 millions de dollars sur 3 ans)

2e tour 2033 (de Dallas)

Mavericks récupèrent :

Santi Aldama

Marcus Sasser

Les droits sur Tarik Biberovic

Bucks récupèrent :

Caris LeVert

2 choix de second tour (de Detroit)

Pistons récupèrent :

John Collins

Taurean Prince

Gary Harris

2e tour 2029, 2e tour 2031, 2e tour 2032 (de Memphis)

Grizzlies récupèrent :

Isaiah Stewart

D’Angelo Russell

AJ Johnson

2e tour 2029, 2e tour 2033, swap 2e tour 2032 (de Washington)

un 1er tour 2030 sous condition, 2e tour 2029 (de Dallas)

Clippers récupèrent :

2e tour 2028 protégé (de Detroit)

On savait déjà qu’Isaiah Stewart allait rejoindre Memphis, que Santi Aldama prenait la direction de Dallas, et que John Collins rejoindrait les Pistons. Ces transactions ont simplement été intégrées à un plus gros trade impliquant donc Khris Middleton et Caris LeVert.

🚨 Khris Middleton de retour à Washington !

Il y était passé en speed avant de jouer à Dallas, le vétéran bagué va venir encadrer AJ Dybantsa et compagnie à DC ! https://t.co/7Tz10A9pBA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2026

Agent libre, Khris Middleton (34 ans) revient à Washington pour encadrer AJ Dybantsa et Cie, et y apporter son expérience ainsi que son ADN de champion NBA. Les Wizards de Trae Young et Anthony Davis veulent absolument être compétitifs la saison prochaine, et Middleton s’inscrit dans ce projet. L’ancien arrière des Bucks, qui a joué une cinquantaine de matchs à Washington entre février 2025 et 2026, était aussi sur les tablettes d’autres équipes, notamment du Miami Heat de Giannis Antetokounmpo.

Dans le transfert de Caris LeVert, les Pistons récupèrent deux vétérans – Taurean Prince et Gary Harris – au salaire minimum (7,6 millions de dollars au total), économisant ainsi 7 millions de dollars (salaire de 14 millions pour LeVert) avec une trade exception en prime. Milwaukee en profite pour gratter deux picks de second tour dans le deal. Au vu des raisons financières derrière ce transfert, on se demande si les Pistons préparent quelque chose sur le marché de l’été, eux qui sont toujours en négociations avec Jalen Duren pour une prolongation de contrat.

Les Pistons apportent de la défense extérieure et 2 joueurs qui tournaient à +de 40% à 3-points l’an dernier (même si le volume de Harris était faible).

Les Bucks prennent un joueur irrégulier, mais avec des beaux flashs au scoring et du capital Draft.

Différentes timelines ! https://t.co/xgvA9zN6PK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 7, 2026

Ce transfert ne changera pas la face de la NBA, mais a le mérite d’animer l’actualité de l’été alors qu’on attend toujours avec impatience la décision de LeBron James…