Après le trade de Ja Morant plus tôt dans la semaine, les Grizzlies ont une nouvelle fois été actifs sur le marché des transferts cette nuit : l’intérieur Santi Aldama (2m13) prend la direction de Dallas.

Voici les détails de l’échange entre les Grizzlies et les Mavs :

Un autre trade pendant ce temps-là !

Les Grizzlies recoivent : AJ Johnson, un premier tour de Draft 2030 protégé et deux second tour se Draft.

Les Mavericks reçoivent : Santi Aldama 🇪🇸 https://t.co/Y36XNEJZti

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Selon ESPN, le choix de premier tour récupéré par Memphis en échange d’Aldama est protégé Top 20 en 2030, et correspond à un pick des Golden State Warriors qui appartenait à Dallas suite à un transfert précédent. Les Grizzlies récupèrent aussi deux choix de second tour dans le lot, et le jeune arrière A.J. Johnson (21 ans) qui avait montré quelques belles choses aux Wizards lors de la saison 2024-25. De quoi continuer leur plan full-reconstruction.

Du côté de Dallas, on récupère les droits de Tarik Biberovic (drafté au second en 2023, joueur de 25 ans évoluant au Fenerbahçe), en plus de Santi Aldama qui est évidemment au cœur du trade.

Aldama reste sur sa meilleure saison statistique en carrière avec 14 points, 7 rebonds et 3 passes de moyenne, à 48% au tir dont 35% à 3-points en 28 minutes (43 matchs joués, avant une blessure au genou). Chez les Mavs, désormais coachés par Dusty May, l’Espagnol de 25 ans va intégrer une rotation intérieure déjà bien fournie avec notamment Daniel Gafford, Dereck Lively II, P.J. Washington et le rookie Morez Johnson Jr., sélectionné au premier tour de la Draft 2026. Il faudra jouer des coudes pour se faire une vraie place !

Il sera intéressant de voir aussi ce que les Mavericks vont faire d’Aldama à moyen terme. Il va entrer dans la deuxième année d’un contrat de trois ans et 52 millions de dollars, et Dallas possède une team option sur la saison 2027-28.