En attendant la décision de LeBron James, quelques petites signatures ont animé le marché de la Free Agency cette nuit : Kevon Looney rejoint les Lakers, Quinten Post signe aux Grizzlies.

Deux pivots ont changé d’écurie ces dernières heures. L’un est revenu en Californie, l’autre a décidé de la quitter.

L’ancien intérieur des Warriors Kevon Looney a signé un deal d’une saison pour 3,9 millions de dollars (minimum vétéran) avec les Lakers selon ESPN. Il apportera son expérience de champion (trois fois bagué avec Golden State) à l’équipe de Luka Doncic. Looney reste sur une saison à 3 points et 6 rebonds de moyenne chez les Pelicans en 21 matchs joués.

Cette signature intervient quelques jours après le transfert de Deandre Ayton à Washington et le départ de Jaxson Hayes vers Utah. On ne sait pas ce qu’il lui reste dans les jambes, mais Looney amènera un peu de profondeur derrière Walker Kessler, nouveau pivot titulaire des Lakers. On peut se demander si le recrutement de Kevon n’a pas aussi pour objectif d’attirer Jonathan Kuminga, ancien coéquipier de Looney à Golden State et sur les tablettes de Los Angeles.

🚨 KEVON LOONEY AUX LAKERS !! https://t.co/LSq5VPKupb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 7, 2026

Quinten Post, qui s’est révélé à Golden State ces deux dernières saisons, prend lui la direction de Memphis. Les Grizzlies avaient fait une offre de 30 millions de dollars sur trois ans pour Post, agent libre restrictif, et la franchise californienne a préféré ne pas s’aligner après les prolongations de Kristaps Porzingis et Al Horford. D’après ESPN, seule la première saison est garantie à hauteur de 9 millions de dollars.

Post est un pivot shooteur qui tourne à 8 points et 4 rebonds de moyenne en carrière, avec 36,4% de réussite à 3-points. Il va rejoindre à Memphis une raquette déjà bien remplie, où évoluent notamment Cam Boozer, Zach Edey et Isaiah Stewart. Bon courage pour essayer de se faire une place !

🚨 Quinten Post ira bien aux Grizzlies !

Golden State a décidé de ne pas matcher le contrat de 30 millions de dollars / 3 ans proposé par Memphis à l’intérieur agent libre. https://t.co/4ODaogLCEz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2026