Jonathan Kuminga : l’ailier idéal pour parfaire la free agency côté Lakers ?

Les Lakers continuent d’explorer des pistes afin de renforcer leur secteur extérieur. Après avoir, selon plusieurs médias, réglé leur principal besoin avec l’arrivée du pivot Walker Kessler, la franchise californienne chercherait désormais à ajouter un ailier capable d’apporter de la défense sur le périmètre. Et un nom revient fréquemment : Jonathan Kuminga !

D’après The Athletic, Jonathan Kuminga figure parmi les pistes sérieusement étudiées par les dirigeants des Lakers. L’ailier de 22 ans, dont l’option d’équipe de 24,3 millions de dollars a récemment été refusée par les Hawks, est considéré comme un joueur à fort potentiel susceptible de répondre aux besoins de Los Angeles.

Au rayon des rumeurs, Jonathan Kuminga (agent libre) serait sur les tablettes des Lakers mais aussi des Milwaukee Bucks.

Où finira JoKu ?

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2026

Malgré une marge de manœuvre financière limitée, les Lakers continueraient d’évaluer la faisabilité d’une arrivée de Kuminga. Son profil athlétique et ses qualités défensives en font une cible de choix pour compléter l’effectif.

La concurrence s’annonce toutefois importante. Les Cavs et les Bucks suivraient également le dossier de près, tandis qu’un retour à Atlanta ne serait pas totalement écarté.

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L’avenir de Jonathan Kuminga devrait donc être l’un des dossiers à surveiller dans les prochaines semaines sur le marché NBA… et les Lakers n’ont visiblement pas fini de nous surprendre !