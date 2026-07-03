LeBron James, Rich Paul, et le tableau blanc qui enflamme les réseaux sociaux

En cette période de Free Agency, les rumeurs autour de l’avenir de LeBron James animent l’actualité. Et son agent Rich Paul a trouvé le moyen parfait pour monopoliser encore plus l’attention.

Si vous êtes fan de basket et que vous étiez sur X ce vendredi après-midi, vous êtes forcément tombé sur le tableau de Rich Paul :

J’ai cru au fake mais je vous jure c’est pas de l’IA :pic.twitter.com/tuJEe0vUfz https://t.co/7cVtqGnHJK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026

Sur son podcast Game Over avec Max Kellerman, l’agent de LeBron a littéralement présenté les meilleures options pour l’avenir de son client, pesant le pour et le contre, baguette à la main. Une scène lunaire alors que Rich Paul discute avec de nombreuses équipes NBA actuellement.

Forcément, cela s’est très vite enflammé sur les réseaux sociaux. Entre les fans des Warriors qui sont en PLS en voyant leur équipe être mis de côté, et ceux des Sixers qui se voient comme les nouveaux favoris depuis l’arrivée de Jaylen Brown, les réactions ont été multiples dans les différentes fanbases concernées.

Pour certains, ce tableau donne une indication réelle des motivations de LeBron. Pour d’autres, ce n’est qu’un écran de fumée. Il y en a même qui pensent que James a déjà pris sa décision mais comme tout bon roi, il aime qu’on lui fasse la cour.

On vous laissera la liberté d’interpréter tout cela comme vous voulez, mais une chose est sûre : le camp LeBron a une nouvelle fois réussi à attirer toute l’attention pour nourrir les spéculations. Une véritable spécialité chez Klutch Sports.

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