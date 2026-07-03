Free Agency : quand LeBron James prendra-t-il sa décision ?

Agent libre après avoir décidé de quitter les Lakers, LeBron James prend tranquillement son temps avant de décider quelle sera sa prochaine équipe NBA. Il va falloir patienter encore quelques jours, voire même une bonne semaine.

Pendant que la planète NBA se demande ce que va faire le King cet été, ce dernier continue de nourrir sa passion nouvelle pour le golf tout en étant aux côtés de sa petite famille dans l’Ohio. Son agent Rich Paul, par contre, discute avec la moitié de la Ligue pour ensuite pouvoir présenter les meilleures options à LeBron.

On est actuellement, pour citer l’insider Shams Charania, dans l’étape « fact-finding », autrement dit l’étape où le camp James rassemble le plus d’informations possible auprès des prétendants. L’heure des véritables négociations arrivera plus tard. Quand ? Dans les jours à venir selon Shams.

Si l’on en croit cette timeline, les choses devraient donc s’accélérer la semaine prochaine, après le week-end de la fête nationale (4 juillet, ce samedi), et on pourrait en savoir beaucoup plus aux alentours du 9 juillet quand la Summer League de Las Vegas va commencer.

Difficile de dire quand LeBron prendra sa décision concernant sa prochaine équipe.

Mais d’après les bruits de couloir en NBA, partagés par @BrettSiegelNBA, il faudra attendre le début de la Summer League (9 juillet) pour avoir du concret sur les réelles intentions de LeBron. pic.twitter.com/hprGW6YB8Q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026

Comme le rappelle Brian Windhorst (ESPN), le fait que LeBron James semble prêt à jouer sous un petit contrat lui donne tout le temps du monde pour analyser les options. Et cela ne bloque pas (ou peu) les équipes dans leur processus de recrutement hors-LeBron.

Ceci étant dit, ça va forcément monter crescendo, surtout que Rich Paul a décidé d’enflammer les réseaux sociaux ce vendredi. Aux côtés de Max Kellerman sur son podcast Game Over, l’agent de James a analysé les options une par une en les présentant sur un grand tableau blanc, histoire de bien alimenter les spéculations.

Sacré Rich…

J’ai cru au fake mais je vous jure c’est pas de l’IA :pic.twitter.com/tuJEe0vUfz https://t.co/7cVtqGnHJK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026