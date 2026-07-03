Neemias Queta prolonge aux Celtics pour 4 ans et 56 millions de dollars !

Neemias Queta n’a pas « subi » le même sort que Jaylen Brown. Il reste aux Boston Celtics grâce à une prolongation de contrat de 56 millions de dollars sur 4 ans. Le pivot portugais a convaincu cette saison.

Neemias Queta était une des nombreuses très belles surprises des Boston Celtics la saison passée. Le pivot a changé de statut et a souvent été cité dans les conversations pour le Most Improved Player. Ancre défensive, de bonnes mains proche du panier, il est devenu un élément important du système de Joe Mazzulla.

Son nouveau contrat le reflète. Selon Shams Charania, la franchise du Massachussetts l’a prolongé pour 56 millions de dollars sur 4 ans. À noter que sa Team Option, moins chère, a été activée cette saison et qu’il est donc encore lié à son équipe pour cinq années.

Boston Celtics 7-footer Neemias Queta will sign a new four-year, $56 million extension with the franchise, his agent Bill Duffy of WME Basketball tells ESPN. Queta has established himself as a critical Celtics piece – from two-way contracts to averaging 10.2 points, 8.4 rebounds… pic.twitter.com/9cCvY5Lo2E

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2026

Un nouveau pivot est arrivé dans l’effectif en la personne de Mitchell Robinson, mais avec cette prolongation, Brad Stevens et Joe Mazzulla ont prouvé qu’ils comptaient encore sur sa présence dans la raquette. Ils se partageront les minutes en 2026-27.