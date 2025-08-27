Neemias Queta a démoli les Tchèques : 23 points 18 rebonds pour le Portugais

Le Portugal disputait son premier match d’EuroBasket depuis 2011 face à la Tchéquie et Neemias Queta a décidé de prendre cette échéance au sérieux. Le pivot des Celtics a écrasé la concurrence avec une perf de mammouth : 23 points, 18 rebonds et 4 contres, avec la victoire en prime.

Dès les premières secondes de la rencontre, on a senti que cette journée allait être spéciale pour le numéro 88. Aucun tir à trois points tenté en 4 années de carrière NBA, il va pourtant ouvrir son match et son Euro (le premier de sa carrière) sur une bombinette de loin après 40 secondes de jeu, la suite n’a fait que confirmer cette entame surprenante.

Neemias Queta, with 0 career NBA 3-pointers, knocking down a triple to open EuroBasket (and already has the celebration down). pic.twitter.com/D6K4PTwpL4

— Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) August 27, 2025

15 points à 7 sur 8 au tir à la mi-temps, un arsenal offensif qu’on ne lui connaissait pas encore avec un hook plein de toucher et même un petit tir mi-distance qui ferait rougir DeMar DeRozan. Le tout sans oublier la défense avec 3 contres à la pause. Du grand art.

Neemias Queta beats the halftime buzzer for 15 points on 7-8 shooting

Hell of a half for him at EuroBasket pic.twitter.com/RIKNpwBpjW

— Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzell) August 27, 2025

Un troisième quart un peu plus discret avant de remettre une dernière couche dans les 10 dernières minutes. La deuxième mi-temps de Neemias Queta fut surtout marquée par une immense domination au rebond (12 en seconde mi-temps) qui lui permettra de rester impactant. Il termine son match avec 23 points à 11 sur 15 au tir, 18 rebonds et 4 contres ainsi que la première victoire de sa nation en compétition internationale depuis 2007. Rien à dire, on peut difficilement faire meilleur début.

📊 23 PTS 18 REB 4 BLK 39 EFF

🇵🇹 Neemias Queta is the first player with more than 20 PTS & 15 REB in their #EuroBasket debut since 1995! pic.twitter.com/iZPkkXMX1e

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025