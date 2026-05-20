On vous annonçait il y a 2 jours la venue des Pelicans à Paris pour le retour du NBA Paris Game face aux Spurs. On connaît désormais la date : le 14 janvier 2027 ! Trois jours plus tard, les deux mêmes franchises s’affronteront pour une revanche à Manchester !

C’est l’un des événements les plus attendus du public français : le NBA Paris Game est de retour avec une affiche Spurs-Pelicans. Victor Wembanyama vs Zion Williamson pour un choc de talents générationnels… en espérant que Zion ait retrouvé de sa superbe d’ici là ! Et la date vient d’être dévoilée par la NBA : ce sera le 14 janvier 2027 !

🚨LES DATES OFFICIELLES SONT TOMBÉES !

14/01/2027 : Spurs – Pelicans à Paris

17/01/2027 : Spurs – Pelicans à Manchester pic.twitter.com/6wYW8tiaPi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 20, 2026

Et pour satisfaire nos voisins européens, tout ce beau petit monde voyagera ensemble pour enchaîner avec une deuxième confrontation de l’autre côté de la Manche, au pays de la pause thé (et non café !), puisque San Antonio et New Orleans s’affronteront à Manchester le 17 janvier 2027, soit trois jours plus tard.

Alors notez les dates dans vos agendas et rendez-vous à l’Accor Arena de Bercy pour vibrer avec Wemby et toute la communauté NBA en France !