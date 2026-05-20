Dans le choke des Cavaliers face aux Knicks cette nuit, deux hommes se retrouvent en première ligne sur le banc des accusés : James Harden pour sa défense, et Kenny Atkinson pour sa gestion des temps-morts. Pourquoi le coach de Cleveland a-t-il conservé ses timeouts alors que son équipe coulait en direct ?

Les temps-morts au basket, ça sert à plusieurs choses : mettre en place des stratégies offensives et défensives, faire souffler ses joueurs, remotiver les troupes, mais aussi et surtout perturber le momentum de l’adversaire quand il est sur un gros run.

Visiblement, Kenny Atkinson avait oublié ce dernier paramètre.

Durant les huit dernières minutes du quatrième quart-temps, où les Cavaliers ont laissé échapper une avance de 22 points, le coach de Cleveland avait quatre temps-morts en stock. Il en a pris seulement… un, après avoir encaissé un run de 18-1. Kenny Atkinson a ensuite « perdu » un temps-mort quand le chrono est passé sous les trois minutes dans le quatrième quart (deux temps-morts max par équipe), et n’a pas utilisé ses deux derniers dans le money-time.

C’est ainsi qu’on est arrivés à la fin du match avec un score de 101-101, et donc une prolongation à jouer. L’explication d’Atkinson après la rencontre :

« J’aime bien garder mes temps morts. Je ne voulais pas me retrouver avec un seul temps mort à la fin du match, alors que l’écart n’était que d’un ou deux points. J’ai essayé de les garder. »

« J’aime conserver mes temps morts… j’essaye de les garder au maximum. »

Kenny Atkinson embarrassé, il avait 4 (!!) temps morts restants avec 22 points d’avance et 7 minutes à jouer.

Mauvais choix, ses joueurs étaient perdus. pic.twitter.com/FVVei0jCVI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 20, 2026

Décision dramatique quand on voit à quel point les Cavaliers se sont fait ouvrir en défense quand les Knicks attaquaient James Harden, et leur pauvreté offensive dans la plupart des possessions du quatrième quart-temps.

Au cours de la prolongation, Kenny Atkinson a pris le premier de ses deux temps-morts après un 9-0 de New York, le match ayant alors définitivement basculé en faveur de Jalen Brunson et sa bande.

Au final, Atkinson a mis ce choke sur le compte de la fatigue, qui aurait eu un impact direct sur le manque d’exécution offensive de son équipe. Pas sûr que cela soit un argument suffisant pour justifier ses décisions. Bien au contraire…