Preview New York – Cleveland, Game 1: les Knicks rouillés ou bien reposés ?

Après le combat de poids lourds entre les Spurs et le Thunder la nuit dernière, on passe à l’Est avec le Game 1 opposant New York à Cleveland. Les Knicks ont l’avantage d’avoir eu beaucoup plus de repos que les Cavs… à moins que ça ne se retourne contre eux.

Cela fait depuis plus d’une semaine que les Knicks n’ont pas joué un match de basket. New York a atomisé Philadelphie en demi-finale de conférence (4-0 sans même transpirer un peu), s’offrant ainsi un break qui fait toujours du bien aux jambes et à la tête au milieu des Playoffs.

Pendant ce temps-là, Cleveland a dû batailler fort : série en sept matchs face aux rugueux Pistons, avec un Game 7 remporté à l’extérieur pas plus tard que dimanche soir.

Les deux équipes se retrouvent donc ce mardi dans des dispositions complètement différentes. Et dans ce genre de scénario, c’est souvent la même question qui revient : le repos est-il vraiment un avantage contre une équipe en plein dans le bain ?

Playoffs NBA – Preview Knicks vs Cavs : est-ce que Cleveland peut enrayer la machine new-yorkaise ?https://t.co/1vP8qefRPs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2026

Avant de souffler un bon coup ces derniers jours, les Knicks étaient sur une dynamique exceptionnelle. Ils jouaient leur meilleur basket de la saison et le collectif tournait à plein régime. Comme un symbole, New York a réalisé une performance offensive historique contre les Sixers lors du Game 4 de la série.

Mais une semaine « off » a le potentiel d’enrayer un peu la machine. On l’a vu hier soir à Oklahoma City, le champion en titre est mal entré dans sa rencontre face aux Spurs après avoir enchaîné deux sweeps consécutifs. Donc oui, il existe un scénario dans lequel les Knicks sont un peu rouillés pour démarrer cette nouvelle série contre Cleveland, qui devra en profiter.

Les Cavaliers n’ont eu que deux jours pour se mettre en mode « Knicks », mais n’ont pas eu le temps de redescendre en intensité. Ils sortent d’un Game 7 à Detroit et comptent bien enchaîner à New York. Alors bien sûr, la fatigue physique et mentale peut représenter un facteur, mais celui-ci pourrait plutôt peser en fin de série. Là, s’il y a bien un match à prendre pour les Cavs, c’est celui de ce soir.

The Knicks and Cavaliers are both desperate to get to the NBA Finals, but which franchise needs it more?

(By @JohnGonzalez)https://t.co/fL99qUpqSe

— CBS Sports NBA (@CBSSportsNBA) May 19, 2026

Au complet, les Knicks et les Cavaliers auront à cœur d’envoyer un premier message dans cette série. Les deux équipes étaient attendues à ce stade en début de saison, les deux franchises ont clairement affiché leur objectif d’aller en Finales NBA, à elles de se montrer à la hauteur de l’événement.

Rendez-vous à 2h, au Madison Square Garden, pour un combat – on l’espère – aussi fou que celui d’hier.