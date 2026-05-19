SGA nommé MVP… Victor Wembanyama l’a pris personnellement

Avant le Game 1 entre le Oklahoma City Thunder et les San Antonio Spurs, la NBA a organisé une cérémonie pour décerner le trophée de MVP à Shai Gilgeous-Alexander. Un événement qui a particulièrement motivé Victor Wembanyama !

L’histoire des Playoffs 1995 est en passe de se répéter. À l’époque, David Robinson avait reçu un trophée de MVP qui aurait aussi pu être la propriété d’Hakeem Olajuwon. Choix qui se respectait, bien sûr, mais qui a eu le don d’énerver la légende des Rockets. Alors lorsque le chemin des deux hommes s’est croisé en Finales de Conférence, le Dream a complètement mangé son rival : 35,3 points, 12,5 rebonds, 5,0 passes décisives et 4,2 contres de moyenne, victoire en six matchs.

31 ans plus tard, les circonstances sont un peu différentes. Victor Wembanyama n’a terminé « que » troisième au classement MVP. La récompense remportée par Shai Gilgeous-Alexander a assez peu été contestée et les deux hommes n’évoluent pas sur le même poste. Mais il n’empêche que de décerner le trophée devant les yeux de l’Alien n’était pas la meilleure idée pour ses adversaires !

En conférence de presse, un journaliste lui a demandé si de voir le Canadien recevoir le MVP alors qu’il était finaliste était dans un coin de sa tête, si c’était personnel pour lui ?

Victor Wembanyama : « Oui absolument. Je confirme tout ce que vous avez dit. »

Victor Wembanyama qui voit SGA recevoir son trophée de MVP.

Le moment précis où le monstre s’est réveillé.pic.twitter.com/XAhSiDaykB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2026

Il faut dire qu’une vraie rivalité existe entre Wemby et le Thunder. Lorsqu’il lui avait été demandé de défendre son dossier pour ce trophée, il avait utilisé l’argument que les Spurs avaient largement remporté leur duel face aux champions en titre lors de la saison régulière. Sans le nommer, il s’était mis en opposition avec Shai Gilgeous-Alexander.

Et cette nuit, en brillant de mille feux (41 points et 24 rebonds, on le rappelle), le pivot des San Antonio Spurs a prouvé qu’il appartenait à la caste de ceux qui n’aimaient pas qu’on leur manque de respect. Au réveil, la seule question sur toutes les lèvres des fans de basket-ball est de savoir s’il est déjà le meilleur joueur du monde. En somme, il a remporté son pari et tellement plus encore lors de ce Game 1.

Une soirée qui marquera le début de sa carrière !