Faisant partie des trois principaux candidats pour le titre de MVP, Victor Wembanyama a argumenté en faveur de son dossier après une nouvelle performance XXL face au Miami Heat cette nuit.

« Je pense qu’il y a un débat pour le titre de MVP, à juste titre, mais j’estime être en tête de la course. »

Interrogé sur la Course au MVP en conférence de presse, Victor Wembanyama n’a pas hésité à dire les termes. Il a même déclaré que son objectif d’ici la fin de la saison, c’était de « mettre fin au débat ». Des propos en adéquation avec sa forme étincelante et les magnifiques résultats des Spurs (22 victoires en 24 matchs), qui lui donnent pas mal d’arguments face à d’autres candidats comme Luka Doncic, Nikola Jokic et bien évidemment Shai Gilgeous-Alexander.

En parlant d’arguments, Wemby a lui-même exposé les trois points forts de son dossier MVP, suite à une question de Jared Weiss (The Athletic)

Victor Wembanyama estime qu’il y a « un débat » à l’heure actuelle pour savoir qui va gagner le MVP, mais veut faire en sorte « qu’il n’y en ait plus à la fin de la saison ».

Selon lui, ses trois arguments majeurs sont :

« La défense représente 50 % du jeu… Je crois être le joueur… pic.twitter.com/WPS8LhlkpT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2026

Argument #1 : « La défense représente 50% du jeu »

Ce n’est un secret pour personne, Victor Wembanyama est le joueur défensif le plus impactant en NBA. Il est grand favori pour remporter le titre de DPOY (Défenseur de l’Année) et pourrait même devenir le premier joueur à le gagner à l’unanimité. Le meilleur contreur de la Ligue (3 par match) protège son cercle comme personne, mais surtout il possède une force de dissuasion unique qui oblige les attaques adverses à changer radicalement leurs plans tout au long d’un match, jusqu’à finir par perdre le fil.

Face à des candidats MVP comme Nikola Jokic et Luka Doncic, loin d’être réputés pour leur défense (malgré quelques progrès récents pour Luka), Wembanyama possède un énorme avantage. Avantage qui, selon Victor, ne doit pas être minimisé malgré le fait que la NBA est aujourd’hui une ligue d’attaque.

« La défense représente 50% du jeu, et c’est sous-évalué dans la Course au MVP. Je pense être le joueur le plus impactant en défense de la Ligue. » – Wemby

Argument #2 : « On a presque sweepé OKC »

Celle-là, elle est pour Shai Gilgeous-Alexander.

Impactant en défense tout en étant historiquement fort en attaque, SGA est favori pour conserver son titre de MVP, mais a été battu au niveau des confrontations directes par Wembanyama et les Spurs.

La bande de Victor a tapé le Thunder quatre fois cette saison, pour seulement une défaite. On se souvient tout particulièrement du mois de décembre, quand les Spurs ont fait dérailler la saison potentiellement record d’Oklahoma City. Victoire en demi-finale du play-in tournament, puis deux fois de suite dix jours plus tard dont un succès à OKC lors du Christmas Day. Wembanyama et les siens sont tout simplement devenus la kryptonite du champion en titre.

« On a presque sweepé OKC cette saison, on les a dominés, trois fois avec leur vraie équipe, et une quatrième fois avec leurs joueurs de rotation. » – Wembanyama

Argument #3 : « L’impact offensif, ce n’est pas que les points »

Alors que certains pointent du doigt le plus faible scoring de Wembanyama (24,3 points) en comparaison à ses principaux concurrents, comme SGA (31,6), Doncic (33,4) ou encore Jokic (28), Victor répond par une phrase qui plaira aux puristes.

« L’impact offensif, ce n’est pas que les points. »

Sans aller plus loin dans l’explication, Victor laisse entendre que son impact global en attaque est sous-estimé. Entendez par là qu’il pèse sur le jeu offensif de San Antonio même sans scorer. Naturellement, il y a sa présence au rebond pour donner des secondes chances à ses coéquipiers, mais surtout il représente une menace constante qui libère des opportunités à ses copains.

Menace constante près du cercle, notamment pour les alley-oops (2m24 hein), Wemby attirant les défenseurs vers la raquette et permettant ainsi d’obtenir des tirs ouverts à 3-points. Menace aussi au niveau du shoot à 3-points, ce qui peut libérer des lignes de pénétration à des joueurs comme De’Aaron Fox, Dylan Harper et Stephon Castle. Et puis Victor est un passeur assez sous-estimé, ainsi qu’un joueur altruiste qui sait faire les bons choix pour aider le collectif à bien tourner.

Asked Wemby to provide his 3 campaign bullet points for why he should be MVP https://t.co/HjRppaPLfY pic.twitter.com/FHXrFMjAi3

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) March 24, 2026

Alors, convaincu ?

Peu importe qui est votre MVP à trois semaines de la fin de la saison régulière, les arguments de Victor Wembanyama sont solides ! Et quelque chose nous dit qu’il va tout faire pour booster encore un peu plus son dossier d’ici mi-avril.