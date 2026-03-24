Toumani Camara (Blazers) réalise son record en carrière, 35 points face aux Nets !

Alors que les Blazers étaient en représentation à Brooklyn (134-99), Toumani Camara a décidé que c’était le bon moment pour claquer la meilleure nuit de sa carrière. 35 points à 10 sur 12 au tir, dont 9 sur 11 de loin (!!!) pour le Belge, est-ce qu’il y a même besoin d’en dire plus ?

Besoin peut-être pas, mais envie, ça oui ! Comment ne pas être admiratif face à l’immense perf que vient de sortir Toumani Camara. Alors oui en face ce n’était que les Nets, qui plus est dans un blow-out, mais quand même.

35 pions en ne loupant que 2 tirs, à 83% au shoot (82% derrière l’arc). Essayez de tourner la stat de toutes les manières possibles, ce sera toujours aussi impressionnant. Sans même mentionner les 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions qui ont accompagné ce lance-flammes offensif. Ah oui, et tout ça en seulement 28 minutes sinon c’est pas drôle.

Toumani Camara 35 PTS, 3 REB, 3 AST, 2 STL, 10/12 FG, 9/11 3FG, 6/7 FT, 116% TS vs Nets pic.twitter.com/ZjmszO4Fe1 https://t.co/GHo5MyISCR

— Basketball Performances (@NBAPerformances) March 24, 2026

C’est simple, Toumani Camara a vu la ligne à trois points, s’est mis derrière, et y a installé tentes, campement, femme et enfants. L’ailier belge a vécu derrière l’arc tout au long de la rencontre en y inscrivant 8 tirs consécutifs, il aura fallu attendre le dernier quart pour voir le ballon ressortir de l’arceau après un tir du Blazer (abusé !).

Beaucoup de catch-and-shoot pour commencer, avant de pull up à gogo que ce soit en contre-attaque ou même sur demi-terrain en step-back. Soyons honnêtes, il aurait pu shooter en faisant une manchette de volley sur un pied, ce serait quand même rentré cette nuit. Pas étonnant de le voir dire ceci en sortie de match :

« Je me sentais comme Damian Lillard. […] J’avais l’impression que je ne pouvais rien rater. »

Comme un symbole, il finit sa soirée par une tentative ratée depuis le logo alors que le Moda Center était prêt à exploser. Toutes les bonnes choses ont une fin mais Toumani Camara a au moins réussi à faire se lever une ville entière le temps d’une nuit, et pour ça, la Blazer Nation peut lui dire merci !