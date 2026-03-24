La nuit des Français en NBA : Zaccharie Risacher infatigable face aux Grizzlies !

Huit Français ont foulé les parquets NBA cette nuit. Wemby a encore une fois dominé, mais n’oublions pas les autres comme Zaccharie Risacher, dont l’activité incessante a contribué à une immense gifle infligée aux Grizzlies.

Les résultats de la nuit :

Pistons – Lakers : 113-110 (stats)

– Lakers : 113-110 (stats) Magic – Pacers : 126-128 (stats)

: 126-128 (stats) Sixers – Thunder : 103-123 (stats)

: 103-123 (stats) Heat – Spurs : 111-136 (stats)

: 111-136 (stats) Hawks – Grizzlies : 146-107 (stats)

– Grizzlies : 146-107 (stats) Bulls – Rockets : 132-124 (stats)

– Rockets : 132-124 (stats) Jazz – Raptors : 127-143 (stats)

: 127-143 (stats) Mavericks – Warriors : 131-137 (stats)

: 131-137 (stats) Blazers – Nets : 134-99 (stats)

– Nets : 134-99 (stats) Clippers – Bucks : 129-96 (stats)

Noah Penda

Huit minutes sur le parquet pour une passe décisive, un rebond, un contre et deux tirs manqués dont un à 3-points.

Victor Wembanyama

Match de mammouth du pivot des San Antonio Spurs, même si les statistiques ne sont pas les plus impressionnantes de sa carrière. Il a été partout, des deux côtés du terrain et a réalisé des actions de classe mondiale. 26 points, 15 rebonds, 5 contres et 4 passes décisives à 11/22 au tir dont 1/7 de loin et 3/3 sur la ligne des lancers-francs.

Tous les Highlights mutanesques de Victor Wembanyama face au Heat cette nuit ! 🎥 pic.twitter.com/BNWwHcMBir

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 24, 2026

Zaccharie Risacher

En voilà un autre pour qui les chiffres du soir ne disent pas tout de la performance. L’ailier des Hawks a grandement contribué à la gifle infligée aux Memphis Grizzlies avec une activité incessante. 11 points, 8 rebonds, 2 interceptions et 2 contres ont été réussis par le Français à 4/8 au tir dont 1/3 de loin et 2/2 aux lancers.

Zacch outlet slam 🇫🇷 pic.twitter.com/sIzw3IEUll

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 24, 2026

Rayan Rupert

Lui était de l’autre côté du coup de poing et a bien symbolisé la noyade de Memphis. 5 rebonds, 2 passes décisives et 3 paniers manqués dont un à 3-points… en 30 minutes, c’est faiblard.

Sidy Cissoko

Match compliqué pour Sidy qui en 28 minutes n’a pu compiler « que » 5 points, 2 rebonds et 4 passes, mais au moins, son équipe a déchiré les Nets.

Nolan Traoré

En parlant des Nets… Nolan Traoré a malheureusement été un des symboles du naufrage collectif de Brooklyn avec un malheureux 0 sur 9 au tir en 16 minutes. Les 5 passes décisives sont là pour essayer de cacher la misère (sans grande réussite).

Nicolas Batum

Petit rôle pour Nicolas Batum dans ce qui était pourtant une démonstration de la part des Clippers. 3 points à 1 sur 4 derrière la ligne et 4 rebonds en 21 minutes de jeu… loin d’une ligne de stats fringantes mais un joli +28 de plus-minus. Ce bon vieux Nico ne sera jamais un poids pour son équipe.

Ousmane Dieng

Ousmane Dieng lui, a dû subir la représentation des Clippers mais s’en sort avec une ligne statistique pas si atroce. 7 points, 5 rebonds et 7 passes pour l’ailier. Les 4 pertes de balles nuancent malheureusement le constat.

Le programme de ce soir :