Les San Antonio Spurs se sont baladés lors de leur déplacement annuel chez le Miami Heat. Une large victoire 136 à 111 au cours de laquelle Victor Wembanyama a brillé. En seulement 26 minutes sur le parquet, l’Alien a compilé 26 points, 15 rebonds, 5 contres et 4 passes décisives.

À force de regarder des matchs de Victor Wembanyama, il pourrait être facile de s’habituer à des compilations d’highlights à n’en plus finir. Et pourtant, le nombre d’actions exceptionnelles réalisées par le Français en seulement 26 minutes face au Heat cette nuit ne peut que forcer le respect.

Le crack du Chesnay-Rocquencourt a de nouveau eu un impact exceptionnel des deux côtés du parquet et dans son sillage, les Spurs ont semblé trois niveaux au-dessus de leurs adversaires du soir. Wemby a réussi une nouvelle ligne de stats impressionnantes avec 26 points, 15 rebonds, 5 contres et 4 passes décisives à 11/22 au tir (dont 1/7 de loin) et 3/3 sur la ligne des lancers-francs. Mais plus impressionnant encore, la manière…

Constatez par vous-même !

Victor “The Idea” Wembanyama tonight:

• 26 POINTS

• 14 REBOUNDS

• 5 BLOCKS

• 4 ASSISTS

• 11/22 FG

• 26 MINUTES PLAYED pic.twitter.com/8L8aYcq8Br

— Bala (@BalaPattySZN) March 24, 2026

Victoire 136 à 111 des San Antonio Spurs, la 22e sur les 24 dernières rencontres. Stephon Castle et Keldon Johnson ont également bien participé à la fête. Les Texans semblent plus que jamais prêts pour les Playoffs !

Le Heat n’a pas existé et peut se consoler, cette nuit, avec les défaites du Magic et des Sixers. Ce sont les Hawks et les Raptors qui ont réalisé de bonnes opérations en battant respectivement les Grizzlies et le Jazz. La Course aux Playoffs bat son plein…