Daniss Jenkins et les Pistons stoppent la série de victoire des Lakers (113-110) !

Alors que les Los Angeles Lakers s’imaginaient bien remporter un dixième match consécutif, les Detroit Pistons et Daniss Jenkins en ont décidé autrement. Les hommes de J.B. Bickerstaff se sont imposés au bout du suspense (113-110).

Pour réussir à atteindre les 10 victoires consécutives, les Los Angeles Lakers devaient se défaire des Detroit Pistons privés de Cade Cunningham. Mais cette saison, lorsque le meneur de jeu star est absent, le back-up sort de sa boîte.

Daniss Jenkins a réalisé sa meilleure prestation en NBA avec 30 points – record en carrière – dont 10 dans le dernier quart-temps, 8 passes décisives, 4 rebonds, le game-winner et même les petits lancers-francs pour définitivement assurer la victoire des siens.

Daniss Jenkins vient de terminer la série de victoires des Lakers !

🔹30 points (career-high)

🔹8 passes décisives

🔹11/18 au tir (dont 4/5 à 3-points)

🔹Le game-winner

En l’absence de Cade Cunningham, le meneur de jeu au numéro 24 brille de mille feux ! 🔥 pic.twitter.com/rncSZ7edlI

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Le game-winner de Daniss Jenkins face aux Lakers ! 👏 pic.twitter.com/zUWtFLqrgT

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Sur les 10 matchs joués par Detroit sans Cade Cunningham cette saison, les joueurs de MoTown en ont remporté 8. La raison principale de ces brillants intérims est sans l’ombre d’un doute Daniss Jenkins. L’habituel remplaçant tourne à 16,4 points et 7,9 passes décisives de moyenne lors de ces occasions. Il a définitivement dépassé Marcus Sasser dans la rotation et s’est assuré une place durable en NBA !

En face, les Los Angeles Lakers se sont appuyés, comme souvent, sur Luka Doncic (32 points). Ils ont failli profiter d’un money-time douteux de leurs adversaires pour s’imposer en repassant même devant à moins de 30 secondes de la fin du match. Mais le hold-up n’a pas eu lieu et la logique de la rencontre a été respectée.

La série de victoire s’arrête donc à neuf et les hommes de J.J. Redick devront repartir de l’avant dès ce mercredi face aux Indiana Pacers.